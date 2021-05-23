用發病日校正！4月中早已出現感染源不明個案　關聯不明累積480例

▲疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內這波本土疫情從5月中上旬開始，到現在累積本土已經超過三千例，而昨日一口氣校正回歸400例補到每天確診個案，研判日與發病日時間落差引發討論。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這波疫情最早發病個案約是4月10幾號。至於國內目前與茶藝館、萬華活動史等都沒有相關性的關聯不明個案共有480例，其中超過400例都在雙北。

國內5月11日公布病例開始出現感染源有待釐清的本土病例，並接著發現萬華茶藝館、蘆洲社團、宜蘭遊藝場等群聚，接著15日單日病例破百、雙北升三級警戒，19日全國升三級，到現在病例爆發，累積個案已經超過3000例。

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其中值得關注的是，近期公布個案有部分關聯不明。莊人祥說明，相關個案約480名，佔所有個案16%，其中主要還是雙北個案比較多，新北有288例，台北有113例，其它縣市比較少。

至於發病日來看，莊人祥說，疫情從4月10幾號就有相關個案可能感染源不明，基因定序與華航諾富特相關一致。陳時中另強調，並沒有說與華航有關，是關聯不明要查清楚，才能說誰和誰有關聯。

▼4月本土發病日確診數。（圖／翻攝疾管署官網）

▼5月本土發病日確診數。（圖／翻攝疾管署官網）

▼5月本土發病日確診數。（圖／翻攝疾管署官網）※點圖放大