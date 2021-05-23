北捷西門、龍山寺站「部分出入口封閉」　進站前先用簡訊實聯制！





▲台北捷運全力宣導實聯制，並關閉西門、龍山寺站部分出入口。（圖／台北捷運公司提供，下同）

記者袁茵／台北報導

全台疫情升溫，雙北本土確診數位居一二，台北市以萬華地區為重災區。為了加強管制跟防疫，台北捷運公司23日宣布，將全力宣導進出大眾運輸要實聯制；並即日起西門站、龍山寺站部分出入口封閉，後續再視疫情狀況滾動發展。

指揮中心23日公布，新增287例本土病例，為138例男性、149例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月6日至5月22日；個案分布以新北市142例最多，以板橋區32例為多，其次為台北市77例，以萬華區38例為多，桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、台中市及彰化縣各5例，台南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。

台北捷運公司23日宣布，即日起為了配合防疫需求，西門站1、2、3號出入口封閉，改為4、5、6號出入口進出；龍山寺站3號出入口封閉，改為1、2號出入口進出，現場已有張貼公告，提醒上班旅客注意，並請旅客配合，而封閉時間則視疫情狀況滾動調整。

台北捷運公司表示，將自23日全力宣導，進出大眾運輸系統須實聯制，例如使用簡訊實聯制、mycode、台北捷運Go App等，目前已於各閘門口開始實施。

關於關閉出入口部分，台北捷運公司解釋，在人力有限的情況下，若民眾能在距離詢問處附近的閘門進出，也比較方便北捷人員推廣實聯制，以及要求民眾佩戴口罩等防疫作為，且未來若有疫調需求，也比較方便確認。