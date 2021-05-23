王婉諭爆：國軍睡覺用保鮮膜當隔板　千人群聚大唱國歌

▲王婉諭收到許多國軍兄弟陳情。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）



記者黃巈禾／台北報導

台中一名軍人和妻子22日確診，由於23日下午大批收假官兵返回營區，讓軍方如臨大敵。時代力量立委王婉諭接獲許多國軍兄弟陳情，包括國軍兄弟睡覺用保鮮膜當隔板、千人群聚大唱國歌等，讓她不禁想問「國軍驚傳染疫，今天下午要收假了，國防部準備好了嗎？」

王婉諭表示，昨天晚間，陸軍十軍團傳出一名士官長的確診案例，所幸疫調出來的三位密切接觸者狀況均正常，快篩皆為陰性，不過，這名士官長在確診前是否都在營區內？從17日至21日篩檢前，該名士官長在空間狹小、高度擁擠的軍營中，所有的接觸者都有匡列採檢嗎？得知此消息後，隨即聯絡相關單位，想了解相關情形和後續配套措施，然而從國防部、陸軍司令部到軍醫局，都表示會遵守防疫規範，卻未有具體的緊急應變措施。

王婉諭指出，更令人擔憂的是，今天下午，近萬名國軍弟兄們即將收假返回營隊，國防部真的準備好了嗎？爆發確診事件後，國防部若沒有完善防疫措施，數以萬計的弟兄，恐怕就暴露在染疫的風險之中，自從上週揭露國軍防疫的問題後，國防部雖然大動作否認她的說法，然而她的粉專至今，仍每天湧入非常多役男、家屬的陳情，每一則訊息都看過了，結果不僅令人擔憂，更讓人氣憤！

王婉諭爆料，集合移動方式沒改善，還要役男拉下窗簾以免被媒體拍到，她點出國軍部分營區在自由廣場群聚遭警方關切之後，結果這週軍方應對的方式，只是分流成3個地點，然後繼續破百人的集合群聚，並且搭乘滿載且「無法保持安全距離」的巴士移動，最誇張的是，因為擔心被媒體報導，還要求役男拉下窗簾，甚至威脅役男們，不得跟媒體聯繫、回應採訪，這根本就是在掩耳盜鈴！

王婉諭再指，軍方再三要求國軍弟兄不得受訪爆料，難道是國防布 再現？收到非常多陳情，其中讓我相當氣憤的是，有不只一個訊息表示，軍中的長官再三要求國軍弟兄們禁止接受採訪，面對媒體一率只能回答不知道，甚至還威脅弟兄若不依照他們做法、整天打1985，只會越來越嚴厲。

王婉諭表示，在民主自由的國家裡，很難相信竟然還會有這樣的事情發生，國防部難道又要再一次使出國防布手段來掩蓋事實嗎？弟兄們處在充滿防疫疑慮的處境，看不下去想向外求援，難道在國防部的眼裡都只是刻意找碴嗎？國防部到底何時才能正視問題，好好面對防疫問題？

王婉諭指出，收到非常多的役男們私訊，揭露目前軍中的各種荒唐防疫措施，包括「吃飯的時候要我們全部人排好隊間隔距離，只為了拍一張照片應付軍中有做好安全距離，拍完才能吃飯」、「百人在大餐廳共同用餐，但打菜的餐具餐盤都是共用的，雖然有隔板，但是挺身以碗就口之後，大家的頭都超出了隔板」。

此外，還包括「隔離的人都在同一間隔離寢室，睡不下去就跟無症狀的人睡同間大寢室」、「用跟塑膠袋一樣薄的塑膠布把床左右隔離起來」、「確實要求他們戴口罩睡覺，還要用保鮮膜當隔板在床中間」、「每天早上，仍維持超過千人以上在外集合唱國歌、基本操練、跳軍操，唱國歌還要大聲唱，增加飛沫傳染風險」

王婉諭提到，只有一則私訊的話，可能還算是個別情況，但面對海量的陳情，恐怕就不是零星個案，國防部面對這些鐵錚錚的事實，還要睜眼說瞎話？除此之外，今天下午就要收假，疫情指揮中心一再強調，全國處於3級警戒的狀況，不要做任意移動，這是最高原則，在這樣艱困的時刻，應避免役男進行跨區域的大量移動，還是要避免役男們留在顯然有防疫缺失的營區內群聚，這兩者間的權衡，顯然需要專業意見評估，到底國防部有無跟指揮中心討論此事？還是執意讓常備役們先回家後，再集體回到充滿防疫漏洞的營區？以上種種情況，已持續跟國防部討論多日，卻總是得到敷衍、徒具形式的回覆。

王婉諭強調，瞭解國軍的特殊性，然而疫情期間應採取非常手段，何況國軍也是防疫後勤的重要一環，一旦成為防疫破口，或出現群聚感染，都是國家無法承擔的後果，遺憾的是，國防部至今不願說明和疫情指揮中心等專業團隊徵詢意見的過程和方式，而防疫措施的執行更是零零落落，不僅讓弟兄們陷入危險，更讓無數的眷屬們擔心不已，「面對全台三級警戒的嚴峻疫情，已經出現確診案例的國軍，真的準備好了嗎？」