英國「伊莉莎白女王號」航母首度巡弋亞洲！　女王登艦巡視

▲英女王登上「伊莉莎白女王號」航艦巡視，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國皇家海軍「伊莉莎白女王號」航艦（HMS Queen Elizabeth）戰鬥群在當地時間22日開始，前往日本、南韓​、印度和新加坡等40多個國家，展開為期28週的首個海外部署任務。英女王伊麗莎白二世也於22日，專程來到朴茨茅斯軍港（Portsmouth）登艦巡視。

綜合美聯社等外媒報導，英女王伊麗莎白二世在22日，乘坐直升機抵達「伊莉莎白女王號」。隨後，她聽取了與部署有關的情報，並與部分軍人交談。當時，女王佩戴了一枚聖甲蟲胸針，這是她已故丈夫菲利普親王送給她的禮物。巧合的是，女王曾在7年前，與菲利普親王一同為這艘航艦取名為「伊莉莎白女王號」。

耗資30億英鎊（約新台幣1187億元）的「伊莉莎白女王號」，是以伊莉莎白一世的名字命名，以紀念這位都鐸王朝君主曾在1588年擊敗西班牙無敵艦隊。「伊莉莎白女王號」此次將帶領8架隱形戰鬥機、6艘皇家海軍艦艇、1艘潛艇和14架海軍直升機，組成航母打擊群，行經地中海、紅海、阿丁灣、阿拉伯港、印度洋、南海再到北太平洋；隨行的還有一個皇家海軍陸戰隊連，預計約有1700名軍人。

英國首相強生（Boris Johnson）堅稱，「伊莉莎白女王號」此行的目的並非針對中國，英國與中方的友好須建立於海洋法之上，而非相互對抗。分析指出，英國在脫歐後，正計劃改變其外交政策，他們未來將聚焦印太區域，並與美國站在同一陣線，抗衡中國日益上升的國際影響力。

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