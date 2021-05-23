歐洲歌唱大賽冠軍揭曉！　樂團秀「高跟美靴」大喊：搖滾永不死

▲義大利搖滾樂團「Måneskin」榮獲2021歐洲歌唱大賽冠軍。（圖／翻攝自推特「@bangtanhrvy」）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲年度盛事「歐洲合唱大賽」（Eurovision）22日落幕，總冠軍由義大利搖滾樂團「Måneskin」奪得，主唱大衛（Damiano David）在上台領獎時大喊「搖滾永不死！」另一邊廂的英國參賽者紐曼（James Newman）落敗後，儘管英國人再次失望，紐曼仍選擇坦然面對，開心自己能參與歐洲歌唱大賽，在現場鼓起心情開心慶祝，身旁圍繞著揮舞英國國旗的人。

▲▼搖滾永不死。（圖／翻攝自推特「@bangtanhrvy」）

根據BBC報導，「Måneskin」是一組由三男一女組成的搖滾團體，全身暗紅紫色的皮革勁裝、80年代搖滾頭和煙燻妝，散發濃濃搖滾風味，當他們四人上台領取玻璃製的麥克風獎座時，大衛大喊搖滾永不死，現場一片激動。

然而這是英國又一次闖入決賽最後卻落敗的結果，紐曼得到了零分。英國歷屆參賽者中，有5次闖入了最後決賽，這是第二次在決賽中拿到零分；第一次是2003年，當時代表英國的傑米尼（Jemini）唱的是「Cry Baby」。

#Eurovision has given us Epic Sax Man. Now give it up for Magnificent Trumpet Lad James Newman! What a BOP! #OpenUp #UK pic.twitter.com/pUsEE3bY7M — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

歐洲歌唱大賽的歷史悠久，首次舉辦是64年前的1956年5月24日，範圍涵蓋全歐洲，甚至遍及澳洲、土耳其及高加索山南部國家、北非等，是歐洲人的年度盛事之一。

電影《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》便是以此為主題，開展追夢、愛情和搞笑之旅。該電影原定去年5月上線，但因2019冠狀病毒（COVID-19）疫情攪亂，大賽取消，電影延後一個月上線。