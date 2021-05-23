共軍運8反潛機再擾台！　我空軍出動戰機驅離、防空飛彈追監

▲運8反潛機再度擾台ADIZ。（圖／國防部提供）
文／中央社記者鍾佑貞台北22日電
根據空軍今天發布的共機動態，一架運8反潛機下午侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。
根據今天的動態，一架運8反潛機下午侵擾台灣西南防空識別區，但未侵擾台灣東南海空域，也未逾越台灣海峽中線。
根據國防部統計，4月12日共有25架共機擾台，創國防部公布統計以來最多架次紀錄。
▲運8反潛機再度擾台ADIZ。（圖／國防部提供）
文／中央社記者鍾佑貞台北22日電
根據空軍今天發布的共機動態，一架運8反潛機下午侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。
根據今天的動態，一架運8反潛機下午侵擾台灣西南防空識別區，但未侵擾台灣東南海空域，也未逾越台灣海峽中線。
根據國防部統計，4月12日共有25架共機擾台，創國防部公布統計以來最多架次紀錄。
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