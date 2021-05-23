共軍運8反潛機再擾台！　我空軍出動戰機驅離、防空飛彈追監

中國和美國一直在中國的人權議題、台灣主權與南海軍事活動上發生衝突，導致這2個世界最大經濟體的關係日益緊張。美國國防官員21日表示，儘管美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）多次試圖與中國軍方高層對話，但迄今仍未成功。