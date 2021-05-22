英國驚現3重變種新冠病毒　累計感染49人

▲英國約克郡最近出現49宗與新型「三重新冠變種病毒」相關的案例。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國21日通報新增2829宗新冠確診病例，但病毒學家卻發現，當地出現一種新的「三重新冠變種病毒」，並且境內已有49宗相關病例。不過衛生官員表示，目前暫無證據顯示「三重變種病毒」比其他變種病毒更具傳染力，因此民眾無需過度驚慌。

綜合《太陽報》與《鏡報》報導，英國病毒學家最近發現，英國東北部的約克郡-亨伯（Yorkshire and the Humber）在數週前，出現一種「奇怪的基因組合」。在對其進行研究後，專家發現，這是一種新的「三重變種病毒」，且當地目前已有49宗相關病例。

英國衛生官員已對此「三重變種病毒」進行測試和追蹤。衛生官員指出，目前暫無證據顯示「三重變種病毒」比其他變種病毒更具傳染力、會令病情更嚴重或影響疫苗效力，因此民眾無需過度驚慌。

對此，首相府表示，政府正對「三重變種病毒」進行密切監察，「我們將在有必要時，毫不猶豫地採取措施，努力切斷傳播」。英國在21日通報新增2829宗新冠確診病例，而約克郡的病例在一周內增加了70%。

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