禁止人與人連結！直擊高雄九如「排毒路」　只剩「警察與鴿子」



▲原本夜晚相當熱鬧的休閒娛樂場所現場只剩一隻鴿子 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

本土疫情大爆發！中央流行疫情指揮中心宣布至5月28日進入三級疫情警戒，為避免群聚感染，高市政府通令相關「人與人連結」的休閒娛樂場所皆應暫停營業，並責派警察局加強查察明，祭出罰款及立即斷水斷電，三民一分局員警深夜執行巡視勤務時，在九如路上某棟娛樂大樓門口發現只剩一隻鴿子駐足，可真的是「門可羅雀」，直呼防疫有成。





▲休閒娛樂場所皆暫停營業，員警在高雄知名的娛樂大樓只見一隻「鴿子」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

三民一分局員警21日凌晨1時許，執行「防疫管制處所巡視稽查」勤務，前往一棟位於九如路上熟為人知的大樓實施停業複查巡視，這棟大樓從上到下，原有護膚店、餐飲店、小吃部、鋼琴酒吧及電子遊藝場等多種不同行業，過去每到深夜，出入人口眾多複雜，向來是警方臨檢查察的重點處所，大門電梯口也總是一群等電梯的客人，但自從休閒娛樂場所發布暫停營業命令後，人聲鼎沸的情況不在，整棟大樓只剩一家正常的餐飲店在用餐時間苦撐營業，其餘時間整棟大樓宛如空城。

員警正準備上樓複查時，在大門內電梯口發現一隻駐足的鴿子，突然聯想到「門可羅雀」這句成語，只是「麻雀」換成了「鴿子」，用手機紀錄下了這畫面，並笑稱這深夜裡的外頭，只剩下警察和鴿子。

警方呼籲，由於疫情持續嚴峻，政府機關無不全力實施各項防疫作為，相關休閒娛樂行業的業者應共體時艱，確實遵守停業禁令，勿僥倖營業，造成防疫破口。而一般的民眾應保持出門即戴上口罩，並儘量避免不必要的外出。

時間對我們來說完全沒用！

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