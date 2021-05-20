停火不同調！以色列總理堅持「繼續打」　哈瑪斯曝可能休戰時間

▲以色列對迦薩走廊（Gaza Strip）發動空襲。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

以巴衝突進入第二周，美國總統拜登19日也出面呼籲緩和局勢。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發布聲明表示，將會持續戰鬥；巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）高級官員20日受訪時卻透露，他預計雙方「1、2天內」達成停火協議，結束加薩走廊的暴力衝突。

以巴衝突撼動中東情勢，美國等國與國際組織試圖協助恢復平靜，目前卻無明顯成果。拜登19日呼籲以色列緩解局勢，但納坦雅胡稍後在聲明中表示，「我決心繼續行動，直到目標實現。為了你們，也就是以色列公民，重建平靜與安全」。

▲遭以色列軍隊炸毀的大樓。（圖／路透）

哈瑪斯高官馬祖克（Moussa Abu Marzouk）20日受訪，透露可望停火的時間。發言人卡薩姆（Hazem Qassam）回應拜登說法時表示，若要恢復區域平靜，必須「迫使以色列結束對耶路撒冷的入侵，以及對加薩走廊的轟炸」，如此一來，才有討論空間。

另外，《路透社》引述埃及一名國安消息人士說法報導，以色列和巴勒斯坦在調解之下，原則上已經同意停火，但相關細節仍在祕密協商中。

▲以色列遭哈瑪斯發射火箭砲猛烈攻擊，「鐵穹」飛彈防禦系統抵擋襲擊。（圖／達志影像／美聯社）



以色列表示，哈瑪斯至今發射約4000枚火箭炮，但大多被鐵穹（Iron Dome）飛彈防禦系統抵擋，其中600枚落在加薩走廊境內，衝突爆發至今累計12死。巴勒斯坦衛生部則表示，一共228人在空襲中喪生。

聯合國人道主義機構表示，此衝突爆發至今，導致超過5.2萬名巴勒斯坦人流離失所，加薩走廊人口密集地區近450棟建築被毀，包括6間醫院與9間初級醫療中心。

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