自殘式整容！從A4腰➝漫畫腿　網紅鼓吹「精靈耳」讓臉更小

▲大陸風行自殘式整容「精靈耳」。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）

實習記者黃品臻／綜合報導

大陸對美的追求越來越極端，從「A4腰」、「鎖骨放硬幣」，到「漫畫腿」，最近開始風行「精靈耳」，通過手術或填充玻尿酸的方式讓耳朵撐起來，像電影中的小精靈一樣，臉顯得更小、輪廓更精緻，幾乎可以說是自殘式整容。

據《澎湃新聞》報導，在網紅博主宣傳可以「永久變瘦」的帶動下，精靈耳整容、小腿肌肉阻斷手術等自殘式整容在網路掀起一股風潮，引發多方關注。

《封面新聞》報導指出，一些整容項目可能是違反人類生理結構的手術。四川大學華西醫院整形美容燒傷科副主任醫師李正勇表示，「精靈耳」其實就是民間俗稱的招風耳，是一種較常見的先天性畸形，主要是由於耳廓與顱骨的舟甲角角度過大導致，「刻意去做，後續很有可能出現各種各樣無法預料的問題。」

《羊城晚報》報導，南方醫科大學第三附屬醫院關節外科、運動醫學科副主任曾春表示，當聽說有人為了瘦腿而切斷腿部神經時，感到震驚、不能理解，「那些因外傷神經受損、小腿肌肉萎縮的患者非常痛苦，千方百計想要修復神經，沒想到還會有健康的人主動自斷神經，這無異於自殘。」

曾春補充說明，還要糾正一個錯誤的觀念，沒有「不那麼重要的神經」，十幾二十年前會有觀點認為有些神經不那麼重要，是因為當時醫學的發展對這些神經的認識不夠，其實每根神經都是非常重要、不可替代的。

四川省人民醫院醫療集團新麗美醫療美容醫院院長游曉波表示，人們容易把醫美的效果誇大，同時隱瞞負面效果。很多整形機構為了利益，沒有告訴消費者真相，違背自然、健康、人類正常生理結構的非醫療行為，務必要慎重！