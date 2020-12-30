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52萬去抽脂！美艷女老闆竟成植物人　「昏迷10年後死亡」夫心碎

▲▼ 女商人抽脂成植物人昏迷10年後死亡　主刀醫生被批捕。（圖／紅星新聞）

▲張津華。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少愛美女生會選擇進廠維修，然而北京一名回國的女商人張津華，早前在「名會紅國際醫療美容診所」接受抽脂手術後，因麻醉過量致部受損成為植物人，昏迷10年後死亡。丈夫王煥凱近日表示，主刀醫生王良發已依醫療事故罪被批捕。

綜合陸媒報導，張津華和丈夫王煥凱旅居匈牙利，在異國他鄉經多年打拚，「還算成功，一家人衣食無憂。」2008年7月，張津華回到北京，不久後便到名會紅美容診所進行諮詢。

「身高170公分，體重61.6公斤」在常人眼中並不算胖的張津華，在美容診所當時出具的《人體成分析報告》中，體脂百分數為「肥胖」，腰臀脂肪比率為「嚴重肥胖」。因此，在診所游說下，張津華同意手術，包括無痕緊緻提升，玻尿酸、吸脂。

張津華支付逾12萬元（人民幣，約新台幣52萬元）後，在深夜11時許由王良發進行手術。沒想到過程中發生意外，張津華陷入昏迷，此後成為植物人，直至2018年10月6日，她最終因缺血缺氧性腦病被宣布死亡。

▲▼ 女商人抽脂成植物人昏迷10年後死亡　主刀醫生被批捕。（圖／紅星新聞）

▲死亡證明書。（圖／紅星新聞）

鑑定機構報告指，美容所對張津華的診療行為存在過錯，王良發及麻醉師餘奇光使用麻醉藥「利多卡因」超過一次6.0毫克的規定，導致張津華構成一級傷殘和完全護理依賴。

▲▼ 女商人抽脂成植物人昏迷10年後死亡　主刀醫生被批捕。（圖／紅星新聞）

▲美容所對張津華的診療行為存在過錯。（圖／紅星新聞）

12年來，王煥凱希望能追究相關方的刑事責任，王良發在今年9月被逮捕。北京市朝陽區人民法院一名工作人員12月28日證實，該院已受理此案，「現在還沒有排出具體的開庭日期。」

王煥凱感嘆，經過12年的等待，他非常期待法院對王良發的判決結果，「也希望通過嚴懲罪犯從而規範整容行業，避免更多的受害者遭此傷害。」

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