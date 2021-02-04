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女藝人自爆「整容失敗」　鼻尖發黑照嚇壞網友　

▲▼ 大陸女藝人整容失敗，鼻尖發黑壞死。（圖／翻攝 高溜微博）

 ▲大陸女藝人高溜整容失敗，鼻尖發黑壞死。（圖／翻攝 高溜微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸演藝圈流行整容，女藝人高溜在個人微博自爆，「整容失敗毀容，坦言一度想輕生。」並且PO上數張整形前後比對照。畫面清楚看見，高溜的鼻頭發炎、發黑，組織明顯壞死。

據了解，女藝人高溜是大陸女歌手、演員，曾出演過電影、網劇，也發行過單曲。她在2月2日的微博長文中表示，自己畢業於北京電影學院，「事業雖談不上大紅大紫，但也順風順水。」結果，整容後沒有變美，還出現排異、發炎，甚至壞死等症狀，並且因此失去了工作，損失片酬40萬元（單位：人民幣，同下）。

▲▼ 大陸女藝人整容失敗，鼻尖發黑壞死。（圖／翻攝 高溜微博）

▲ 大陸女藝人隆鼻感染，組織壞死。（圖／翻攝 高溜微博）

根據高溜發佈的照片可見，鼻尖有一塊區域呈明顯黑色。發佈在微博的一張廣州南方醫院的入院記錄顯示，該醫院門診檢查後，以「隆鼻術後鼻畸形（隆鼻術後感染）」收治。專科檢查顯示，鼻部皮膚約1.5x1.0釐米面積發黑壞死。

▲▼ 大陸女藝人整容失敗，鼻尖發黑壞死。（圖／翻攝 高溜微博）

▲ 女藝人事後發現整容醫院無「肋骨鼻」手術相關專業證照。（圖／翻攝 高溜微博）

高溜稱，曾告知院方要拍戲的時間，「熙施時光醫院信誓旦旦和我說沒有任何問題，半個月恢復期，不會影響我12月份的新戲開機。」2020年10月29日，通過朋友介紹，她在廣州「熙施時光醫療美容門診」進行了鼻子耳軟骨、肋軟骨和膨體手術。從自己身上取下肋軟骨移植到鼻部。

文章敘述，經4小時手術植入異體肋軟骨後，鼻部發炎刺痛，排異反應導致鼻子反復感染，隨後留院觀察。11月1日，院方告知高溜，需要做第二次手術取出假體，在4天內經歷了兩次手術後，情況仍舊沒有好轉，「鼻尖和鼻小柱的皮膚顏色越來越黑，鼻頭壞死，在錯過了最佳的治療時機後，11月5日，熙施時光醫院終於決定把我轉院到廣州南方醫院接受治療。」

▲▼ 大陸女藝人整容失敗，鼻尖發黑壞死。（圖／翻攝 高溜微博）

▲ 大陸女藝人整容前照片。（圖／翻攝 高溜微博）

高溜事後才知道，手術過程中已經出現狀況，假如即時處理，可以得到妥善處理，她認為是院方的一再隱瞞，最終才導致自己的鼻頭壞死毀容。同時，她表示事後查看醫院相關資料，才發現該醫院無「肋骨鼻」手術相關專業證照。

高溜稱，由於整容失敗，無法按時進組拍戲，除了損失40萬的片酬外，還將面臨違約賠償200萬元。高溜稱「因受不了打擊，曾想跳樓輕生」。對於女演員指控，院方相關工作人員只回應，「雙方都已經聘請了律師，正在走司法程序」。

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