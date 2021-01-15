13歲起整形逾百次！普妹變人造人「我停不下來」　記憶衰退慘狀曝

▲周楚娜近照。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少愛美女生會選擇進場維修，年約16歲的上海網紅周楚娜就自爆，自己從13歲就開始整形，已整形超過100次，「可以說，每天基本都是術後恢復期」，花費更是高達數百萬元人民幣。不過過度的動刀為周楚娜帶來後遺症，包括記憶力衰退等，許多疤痕必須跟一輩子。

▲周楚娜整形前後對比照。（圖／翻攝自中國青年報）

據《中國青年報》報導，周楚娜目前還是在校學生，她去年3月在微博上PO出「整容日記」，粉絲迅速上漲至30多萬，隨後簡介改成了「全國年齡最小、整容最多」。

談起自己的整容之路，她直言「以前的我真的不好看」，眼睛小、鼻子又塌，和班裡漂亮女生形成鮮明對比，而男同學總會背地討論女生的長相，「他們會給我取各種難聽的外號，我又生氣又自卑。我還經常被區別對待。每次班裡大掃除，男生都會讓漂亮女生幹輕鬆的活兒，丟給我活兒的又髒又累。從那時起，我真切地體會到，不是長得醜活得久，而是完全沒有出路。」

▲周楚娜說自己「可以說，每天基本都是術後恢復期」 。（圖／翻攝自微博）

13歲那年，在周楚娜苦苦哀求下，媽媽帶她去做人生的第一場整形手術「埋線雙眼皮」。周楚娜承認，其實父母並不完全支持，也有人告訴她整形後長大容易變老，但她發現「變成雙眼皮之後，大家對我的態度親和了不少，嚐到了整容帶來的甜果，我很快開始了第2次、第3次...」。

接下來，周楚娜只要覺得臉上哪裡不對勁，就跑去動刀，拍了濾鏡自拍照後發現有「缺點」又立刻去動刀，她利用成年朋友的身份證，在醫院蒙混過關。她覺得既然要整容，為什麼不做誇張點，讓所有人都能看到效果呢？因此網美診所成為她的首選。

短短幾年間，周楚娜做了上百次整型手術，包括耳軟骨隆鼻、芭比眼綜合、面吸黃金微雕、脂肪填充胸部、大腿360度環吸等，儘管遇上新冠肺炎疫情有減少整形次數，但也動刀20次。

▲眼睛發炎了依然在戴放大片 。（圖／翻攝自微博）

然而過度的整形令周楚娜身體出現狀況。她表示，因多次開眼角、割雙眼皮，眼角膜比較脆弱，加上過早戴彩色放大片、誤把卸妝水當成隱形眼鏡液等各種原因，某一天她的眼睛突然劇烈疼痛，視力嚴重下降；醫生診斷說至少一個月不能戴放大片，但因馬上要到北京上節目，為了上鏡效果她忍住不適，依舊戴隱眼、化妝。

另外，由於麻藥注射較多，她的記憶力出現衰退，抽脂後的皮膚變得鬆弛，腿上、胸下等部位也留下了疤痕，有些甚至要伴隨一輩子。

▲周楚娜自拍。（圖／翻攝自微博）

「我知道整容是有風險的」，周楚娜無奈說，醫生也建議儘量不要再開刀了，「但是收手很難，我真的停不下來。為了整容，我已經花了上百萬元。這些錢大部分是爸媽付，他們是開公司的，我早上起床的時候，他們已經出門了，我晚上回家的時候，他們還沒回來或者已經睡覺了...。」

儘管父母並不支持整形，但周楚娜態度強硬，「如果不做自己想做的事情，我寧願不去上學，他們拿我沒辦法，只好同意。」

▲周楚娜微博有超過30萬粉絲 。（圖／翻攝自微博）

周楚娜現在就讀一所私立國際學校，但她非常嚮往亮麗人生，所以她一邊讀書，一邊當直播主、上節目，她強調自己還是會把書唸完，「因為只有在學校上課，我才能拿到生活費，整容才能繼續。」

「曾經有人問我，整成這樣後悔嗎？」，周楚娜說，只要堅持自己，就不會後悔，「但我後悔的是，自己為什麼沒有早點整容，我永遠不會對自己的容貌滿意，總覺得下一次整容會更好看。」

周楚娜還曾在微博上PO文說，「反正對於我來說不整容是不可能的，不吃飯不喝水可以，不整容不打針不打玻尿酸，不行。我就喜歡整容，比較享受打麻藥的感覺，睡一覺醒來，過7天就變美了。要變美先變鬼，我從來不怕疼，我怕醜。」