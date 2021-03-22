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她整形陷昏迷獲賠1580萬！1年後卻被丈夫「放棄治療」：不顧活人？

▲▼醫師,開刀,手術。（圖／翻攝自Pixabay）

▲露露接受面部脂肪填充術而陷入昏迷。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

「你為了一個醫不好的，不顧活人的感受？」大陸四川的露露（化名）因整形手術失敗陷入昏迷，涉事診所一次性賠償了360萬元（人民幣，下同，約新台幣1580萬元），然而在醫院治療1年後，嚴姓丈夫覺得繼續下去已無意義，因此將她接回家。但露露父母認為，女兒病情有好轉，「就在醫院醫，從頭到尾醫起。」

據《紅星新聞》報導，42歲的露露去年3月9日某因面部凹陷，到一家醫學整形門診部接受面部脂肪填充術，然而過程中，因其血氧飽和度持續下降，手術被立即停止，之後轉至醫院加護病房。

在當地醫調委調解下，露露家人和涉事醫學整形美容門診部達成協議，門診部一次性賠償360萬元。由於司法鑒定所鑒定，露露屬器質性意識障礙，認知功能、日常生活能力及社會功能均已嚴重受損，屬無民事行為能力人。嚴姓丈夫向法院申請後，成為了妻子的監護人。

▲▼ 女子整形昏迷獲賠360萬，一年後被丈夫放棄治療。（圖／紅星新聞）

▲露露躺在病床上，母親傷心不已。（圖／紅星新聞）

在拿到360萬的賠償金後，嚴男給了岳母家60萬元，其中40萬元用來幫露露弟弟繳房貸。之後露露母親提出，讓嚴男拿出100萬元讓女兒在醫院治療3年，「拿100萬元在醫院賭3年，他還剩200萬元嘛，而且我說了不要他們的房子、車子」，3年過後有希望就繼續醫治，沒希望就算了。

對此嚴男承認，有說過「先拿100萬元來醫，然後有好轉就繼續醫，沒好轉就只有認命」，但沒說是「3年」。露露母親說，女兒轉院到瀘州後，女婿就不安分了，認為不該把錢丟進醫院，要把錢留給活人，甚至提出不醫治、再多給30萬元（約新台幣130萬元），但她們並未同意。

雙方因此陷入僵局。嚴男說，「我是比較理性地思考這個問題，醫院不用藥，躺在那也沒有意義。如果有突發情況，肯定要送醫院。」

▲▼ 女子整形昏迷獲賠360萬，一年後被丈夫放棄治療。（圖／紅星新聞）

▲協議內容。（圖／紅星新聞）

露露母親保存了一段去年9月4日的影片，醫生現場表示「不敢保證醫得好，但比不醫要好一些，需要時間，需要奇蹟」。她和女婿因此在病房裡爭吵，嚴男表示，「醫不好以後就不醫了，醫得好就繼續醫，腦死了就是沒法醫了」，而她多次說「醫得好！」。

今年3月9日，嚴男在出院手續上簽字將妻子接回家，繼續請護工照料。露露母親氣得大罵「他是強行弄回去的」，但她也承認自己並未阻攔，還說自己也阻攔不了。

資陽市中醫院出院病情證明書顯示，露露出院時呈淺昏迷，不自主睜閉眼，生命體征平穩，病情好轉，但仍需繼續治療，患者家屬要求出院，並簽了自動離院責任書。

▲▼ 女子整形昏迷獲賠360萬，一年後被丈夫放棄治療。（圖／紅星新聞）

▲護工在照顧露露。（圖／紅星新聞）

露露父母想起女兒仍覺得不服氣，「當初說好拿100萬元來醫，賭3年不行就算了」，如今加上護工薪資，醫療費才用了幾十萬元，遠不到100萬元，女婿卻說「不醫了」。在他們看來，這是女兒「用生命換來的錢」，應該用於救治女兒，女婿的行為是放棄治療。目前兩人正在諮詢律師，打算再次起訴女婿。

嚴男則反駁稱，中醫院做的康復治療對妻子來說，能對肌肉萎縮起到緩解作用，但對解決她腦細胞死亡問題沒得意義；能理解理解老人的心情，但接受不了不尊重事實、盲目的愛。

「最終就是導致人財兩空」，嚴男說，「如果他們覺得60萬元得少了，雖然他們沒明說，可以去起訴。鬧下去，如果她在家裡躺一二十年，費用也不低，我負擔不起了，他們的60萬元還是要拿出來。如果不拿出來，我到時起訴他們，都要把醫藥費拿出來。」

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