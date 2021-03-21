長髮正妹瞞父母偷整眼睛！　麻醉心驟停險死「智商退回1歲」

▲小麗追求更美，卻在麻醉時出現意外。（圖／翻攝自深圳廣播電視台，下同）

記者劉亭／綜合報導

廣東深圳女子小麗（化名）接受整容手術時，麻醉時出現心臟麻痺問題，當場被送到醫院進行搶救，雖然最後保住性命，但是身體多處都出現問題，不但有失憶、精神問題，更只剩1歲嬰兒智力。

綜合陸媒報導，31歲的小麗一直很愛美，2020年5月瞞著父母，前往深圳南山區松坪山盛力會醫療美容門診部，打算進行修復眼瞼和隆鼻手術，但是打麻藥出現意外，送到寶安人民醫院，醫生緊急通知其父親付先生。

付先生指出，小麗剛到醫院時，醫生告知他可能保不住命，他當場暈倒，所幸女兒最後保住性命，在重症科救治了16天之後才轉到普通病房，但至今10多個月了，情況還是不樂觀。

付先生透露，女兒是家中獨生女，原本就長得漂亮，在公司的前途也一片大好，但現在女兒大小便失靈，生活不能自理，吃飯都需要喂。醫生也表示，小麗的情況可能需要終身護理。

付先生指出，女兒出事後，一家人生活全被打亂，老婆更一夜白頭，釀成這件意外的涉事醫院，對於後續賠償相當不積極，只支付了前期的醫療費，現在又欠費了。

南山區衛監所稽查科負責人說，事發之後第一時間介入調查，盛力會醫療美容門診部機構證照合格，出事當天小麗先做眼瞼修復，在醫生對眼瞼做局部麻醉時心臟驟停，門診雖然進行搶救，但是搶救記錄不規範，當時已經做出處罰；另外給小麗做手術的2位醫生，其中一人沒有通過大陸的美容主診醫生備案。

經第三方廠商機構鑒定，小麗屬於六級傷殘，涉事醫院先前也曾出現類似事件。南山區衛監所稽查科結合2020年5月和2020年7月兩次事件，在2021年1月一併處罰，該機構罰款2萬元人民幣，停業一個月，當事醫生罰款5000元人民幣，暫停行醫六個月。

付先生夫婦說，他們會像30年前一樣，重新教女兒吃飯、穿衣，教女兒認識這個社會，陪著女兒重新長大一次。