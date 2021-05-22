台東衛生局偕同警察局稽查「不戴口罩就開罰」 　開出3張告發單

▲▼ 台東衛生局偕同警察局熱點稽查「不戴口罩就開罰」，計開出3張告發單。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為因應新冠肺炎疫情延燒本土案例攀升，全國三級警戒，台東縣長饒慶鈴宣布外出「不戴口罩就開罰」，要用最高規格防疫，期讓疫情早日退散！今(22)日台東縣衛生局秘書林聖雄率隊偕同台東分局警員針對民眾易群聚及熱點商圈進行稽查，結果共開出3張告發單，將依相關規定予以處罰。

隨著國內疫情升溫，台東縣衛生局加強防疫宣導及稽查，不過仍有民眾對防疫掉以輕心，饒慶鈴宣布，外出「不戴口罩就開罰」，並請全民監督，全民防疫。針對民眾易群聚及熱點商圈(中央市場、鯉魚山、台東車站、正氣商圈)稽查，稽查結果衛生局開出3張業者及民眾的違規稽查單。衛生局呼籲業者及民眾口罩戴好戴滿，違反規定將依《傳染病防治法第三十七條第一項第六款》，處以3000元以上1萬5000元以下罰鍰。若發現民眾在疫情期間未正確配戴口罩、經勸阻不聽，可打檢舉專線(089) 328344(縣警局交通隊)或網路舉發。





衛生局表示，守住縣民健康，防疫需大家共同努力，做好勤洗手、外出全程戴口罩，口罩要遮住口鼻，保持社交距離，減少外出，避免出現防疫破口。

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