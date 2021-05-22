　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東衛生局偕同警察局稽查「不戴口罩就開罰」 　開出3張告發單

▲▼ 台東衛生局偕同警察局稽查「不戴口罩就開罰」，計開出3張告發單。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼ 台東衛生局偕同警察局熱點稽查「不戴口罩就開罰」，計開出3張告發單。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為因應新冠肺炎疫情延燒本土案例攀升，全國三級警戒，台東縣長饒慶鈴宣布外出「不戴口罩就開罰」，要用最高規格防疫，期讓疫情早日退散！今(22)日台東縣衛生局秘書林聖雄率隊偕同台東分局警員針對民眾易群聚及熱點商圈進行稽查，結果共開出3張告發單，將依相關規定予以處罰。

隨著國內疫情升溫，台東縣衛生局加強防疫宣導及稽查，不過仍有民眾對防疫掉以輕心，饒慶鈴宣布，外出「不戴口罩就開罰」，並請全民監督，全民防疫。針對民眾易群聚及熱點商圈(中央市場、鯉魚山、台東車站、正氣商圈)稽查，稽查結果衛生局開出3張業者及民眾的違規稽查單。衛生局呼籲業者及民眾口罩戴好戴滿，違反規定將依《傳染病防治法第三十七條第一項第六款》，處以3000元以上1萬5000元以下罰鍰。若發現民眾在疫情期間未正確配戴口罩、經勸阻不聽，可打檢舉專線(089) 328344(縣警局交通隊)或網路舉發。

▲▼ 台東衛生局偕同警察局稽查「不戴口罩就開罰」，計開出3張告發單。（圖／台東縣政府提供，下同）

衛生局表示，守住縣民健康，防疫需大家共同努力，做好勤洗手、外出全程戴口罩，口罩要遮住口鼻，保持社交距離，減少外出，避免出現防疫破口。

►限量捕蚊燈

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
花蓮淪陷+3本土！雙北確診破千人　本島「最後3淨土」曝光
台中+11創新高！3天快篩4712人64陽性　PCR檢測驚人
萬華男猝死！女友茶室上班確診　他房門前斷氣「卡門」死亡多日
嗆中央別創新名詞！柯文哲圖解「校正回歸」　半小時吸2萬讚
「校正回歸」通報+400例原因曝！ 將回補5／16～21確診
快訊／2警勸戴口罩被砍頸濺血！他北車閒晃　一聽要罰錢抽刀行兇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲警「口罩取締」揪9人！鎖定夜騎族　公園、市場、車站勿群聚

北大教授籲「防疫珍惜警力」　警政署：安定民心的支柱

女車手現身高鐵桃園站　收黑錢245萬遭警活逮

台南新增個案3615已完成清消　黃偉哲籲本島一命不應歧視

拆除公園球框惹議　鄭文燦：提高全市797座公園防疫管制等級

天乾物燥小心打火機跟狗糧　置放頂樓高溫晒竟冒煙！

筍農溺斃朴子溪　岸邊遺留拖鞋及衣物...死因待查

零確診破功！花蓮市加強預防性環境消毒　動員6車35人

台東衛生局偕同警察局稽查「不戴口罩就開罰」 　開出3張告發單

東大海洋教育與戶外探索學術研討會改線上　80人共同參與

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

貓VS.狗實測「棉線挑戰」兩樣情 貪吃薩摩耶暴力破解形象秒蒸發

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

雲警「口罩取締」揪9人！鎖定夜騎族　公園、市場、車站勿群聚

北大教授籲「防疫珍惜警力」　警政署：安定民心的支柱

女車手現身高鐵桃園站　收黑錢245萬遭警活逮

台南新增個案3615已完成清消　黃偉哲籲本島一命不應歧視

拆除公園球框惹議　鄭文燦：提高全市797座公園防疫管制等級

天乾物燥小心打火機跟狗糧　置放頂樓高溫晒竟冒煙！

筍農溺斃朴子溪　岸邊遺留拖鞋及衣物...死因待查

零確診破功！花蓮市加強預防性環境消毒　動員6車35人

台東衛生局偕同警察局稽查「不戴口罩就開罰」 　開出3張告發單

東大海洋教育與戶外探索學術研討會改線上　80人共同參與

邱宇辰直播喝high「粉絲數暴漲」！　收爆量私訊傻眼：叫我每天喝

環南市場攤商女兒快篩陽性　柯文哲：1人感染就停市台北市會垮掉

雲警「口罩取締」揪9人！鎖定夜騎族　公園、市場、車站勿群聚

藍寶堅尼「5年內推出電動超跑」！執行長：大環境讓品牌必須轉型

疫情升溫「乖乖在家吃什麼？」　五星飯店推電商產品及外帶美食搶市

李昇基演《Mouse》後遺症：還在努力送走正直　「這感情第一次」

歐陽娜娜上海小公寓「文藝風裝潢曝光」！　插花、日落燈質感爆棚

嚴爵風光簽下網紅組合　出道記者會竟慘遭取消...演唱會也延期

果粉必學iPhone「四個」隱藏小技巧　手機瞬間變神好用

傻眼！發燒被退掛＋預約額滿　中市府確診員工連跑3處才採檢

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

即／彰化公布新足跡　確診者曾到7-11

水果家族淪箭靶　鄉親氣炸：破病還趴趴走

即／朝陽女大生K歌群聚　陽性19人二採結果出爐

朝陽「隔壁包廂」中國醫大11人嗨歌1確診

台大金山分院「防護衣」短缺　張錦豪緊急爭取200套

資金紓困振興貸款期限延長至6月30日

成醫手術房兇殺案林光宇決定賠償被害人

台南首間補習班違規上課移衛生局開罰

桃園盤點增400病房　鄭文燦：爭取市民輕症使用權

CDC公布400例校正回歸沒有台南個案

台東宣布不戴罩就開罰　歡迎民眾具名檢舉

拆除公園球框惹議　鄭文燦：提高防疫管制等級

台東跟進關閉娃娃機店　違者開罰勒令停業

更多熱門

相關新聞

校正回歸增400例！韓國瑜貼文2.7萬人朝聖

校正回歸增400例！韓國瑜貼文2.7萬人朝聖

國內22日新增321起本土案例，加上400例「校正回歸」的本土個案，指揮中心22日一共公布了721起案例。「校正回歸」四個字成了熱門話題，高雄市前市長韓國瑜也在臉書發文「造句#校正回歸」，瞬間湧入大批留言，引起廣泛討論。

穿防護服照顧30病患！護理師昏厥曝辛酸

穿防護服照顧30病患！護理師昏厥曝辛酸

大量確診等病床！新北急增3集中檢疫所加速收治

大量確診等病床！新北急增3集中檢疫所加速收治

校正回歸「英美日都有前例」！她爆：一次+上萬人

校正回歸「英美日都有前例」！她爆：一次+上萬人

關鍵字：

台灣防疫新冠肺炎不戴口罩就開罰本土疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳本土再爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

傳今日確診數「再創紀錄」！衛生局：案例的確有增加

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

今增321+400例上週個案　新北384例最多

網狂問「本土400校正回歸」是啥？ 陳時中給答案了

單日暴增321例本土！　2例死亡

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

今確診加校正個案「共721例本土」　萬華活動史有258例！

幕後／雙北清查400例未上報　陳時中替地方說情

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

即／漢神巨蛋8樓櫃姐確診　足跡史曝光！

陳時中「一句話奏效」　直擊北市變空城！

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面