獨／苗栗確診男是建商股東　議員鎮長14日同框...全部居家隔離

▲苗栗確診男（右一藍白條紋）出席建案動土典禮，議員鄭秋風、鎮長朱秋隆、建商老闆（右二）都居家隔離。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／苗栗報導

疫情嚴峻，苗栗17日出現1例本土確診，0確診破功！苗栗縣政府立即公布該名確診者足跡，遍布新北、桃園、台中。據了解，該名確診男為某建設公司股東，14日建案動土當天出席者均列接觸者居家隔離，其中竟包括後龍鎮長朱秋隆以及縣議員鄭秋風，後續發展有待觀察。

苗栗縣政府17日公布新增1例本土確診案例足跡，包括新北市板橋吉立餐廳及喝桶海、桃園縣金沙酒店、台中市谷關爬山、苗栗縣後龍家長樂接待中心、玉山銀行，還連續2天到中國醫藥大學醫院新竹分院。

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▲建設公司老闆發文致歉。（圖／取自臉書）

確診男足跡中，14日曾到後龍鎮2建設公司辦公室，據了解，該名確診男是該建設公司股東，當天建設公司舉行一個建案動土典禮，現場許多貴賓出席，典禮後就到辦公室泡茶聊天。結果，在場的人都因為跟該男子有接觸，目前居家隔離。

從現場畫面可看到，除了建設公司老闆外，苗栗縣議員鄭秋風和後龍鎮長朱秋隆都在現場，更與確診男肩並肩上香祈福。建商老闆在動土時，還與確診男幾乎快要頭碰頭，而該名老闆都沒戴口罩。

由於此波英國變異病毒傳播力強，苗栗縣府恐怕得加緊腳步，才能遏阻疫情傳播。

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