本土疫情炸！經濟部籲「製造業分流」：非產線人力在家上班

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎本土個案嚴重，不少公司都已居家上班，但台灣製造業包括半導體、機械業等，都是供應給全世界，產線無法居家處理。考量企業安全，經濟部部長王美花建議，各企業讓可以非必要產線人員居家辦公，如行政人員等，若是核心產線業務，如產線無法中斷，則要調整勞工出勤，一定要做分流分艙工作，若有確診員工，一定要啟動應變機制。

王美花表示，在5/12就將持續經營指引已經通報183個工會和協會，另外也設立單一詢問窗口，包括在科學園區也有單一聯絡窗口，考量居家辦公減少人員接觸，建議企業可讓行政人員等可以居家辦公的人員在家上班，人總也提到，原來在公部門的人，可以以每批1/3來分配上班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另今日新增321例本土病例，為162例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月10日至5月21日；校正回歸個案400例中，為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。

個案分布以新北市384例最多（以板橋區103例為多），其次為臺北市269例（以萬華區174例為多），桃園市20例、臺中市11例、基隆市9例、屏東縣5例、彰化縣及高雄市各4例、宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3例、新竹縣2例、臺南市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各1例。其中萬華活動史相關258例、茶藝館相關100例、某社團相關4例、某水果商相關3例、其他已知感染源80例、關聯不明121例、疫調中155例，相關疫情調查持續進行中。

