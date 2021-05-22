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快訊／疫情燒進立法院　羅致政辦公室又1助理確診

▲▼立委羅致政助理確診 羅致政本人採檢陰性 羅致政辦公室。（圖／記者屠惠剛攝）

▲羅致政辦公室。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠肺炎疫情大爆發，民進黨立委羅致政某位居住於萬華的同仁，由於居住於高風險熱區，20日採檢確診。羅致政22日證實，今天又有一位辦公室同仁接到確診通知，該同仁負責辦公室行政工作，並未出席委員會的詢答或法案審查。

羅致政表示，沒有人願意染疫，拜託大家一起集氣，為這兩位同仁加油，也為所有確診者和他們的家人加油，其它還有二位辦公室同仁，居家隔離等待採檢，目前身體都沒異狀。

至於自己的身體狀況，羅致政說，「我目前的狀況都ok，謝謝大家的關心」。

羅致政21日指出，他本人在立法院院內，不論戶內外都全程配戴口罩，但由於近期出席立法院朝野協商，為避免立法院同仁過度恐慌，他於昨晚進行抗原及核酸檢測篩檢，兩項結果均顯示為陰性，請大家放心，他也會遵守指示，居家隔離14天。

立法院院長游錫堃20日召集朝野協商，各黨團同意立法院21日院會優先處理紓困條例逕付二讀，下週停會一週，5月31日將加開院會三讀紓困條例修正案。

立法院院會及各委員會，下周全面暫停開會，20日晚間起，陸續於羅致政行經的地點與路徑實施消毒，地點涵蓋議場、紅樓3樓、中興大樓等；本周末更進行大規模完整消毒。

▲新冠肺炎疫情升溫，立法院進行大規模消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼新冠肺炎疫情升溫，立法院進行大規模消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情升溫，立法院進行大規模消毒。（圖／記者林敬旻攝）

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