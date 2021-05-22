五峰、尖石設檢查站：遊客不要上山玩　疫情嚴峻勿趴趴走

▲五峰、尖石近日皆設置檢查站，為民眾量體溫、檢查口罩配戴，並呼籲外來遊客不要上山玩。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉公所21日傍晚於120號縣道的義興大橋，設置「疫情體溫量測關懷站」，為民眾量測體溫，並謝絶外地遊客上山，同時呼籲露營、民宿、餐飲及溫泉等業者共體時艱，配合政策自主暫停營業，呼籲大家週末宅在家，暫緩上山從事休閒活動！

尖石鄉長曾國大表示，國內本土疫情升溫，許多染疫者初期並無症狀，為有效阻絕疫情入侵，公所在全體鄉民的呼應和配合下，即日起設置「疫情體溫量測關懷站」，努力保護部落居民的健康，請業者一起負起社會責任，關鍵時刻共同抗疫，勿心存僥倖。

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▲▼尖石鄉長曾國大提醒，鄉內露營、民宿、餐飲及溫泉等業者已自主暫停營業到5月28日，各觀光景點及步道也暫停開放到6月8日，請遊客不要再上山。





曾國大說，「疫情體溫量測關懷站」預計在週五、六、日實施，除了檢查是否配戴口罩，也會測量體溫，若超過攝氏37.5度則禁止進入。只是設站後才發現，仍有少數外來遊客想上山度假，曾國大也再次提醒，鄉內露營、民宿、餐飲及溫泉等業者已自主暫停營業到5月28日，各觀光景點及步道也暫停開放到6月8日，請遊客不要再上山。

另外，五峰鄉公所也宣布在122號縣道五峰舊檢查站等4處，設置「疫情體溫量測關懷站」。並於5月22日、23日、29日、30日、6月5日、6日執勤，將檢查民眾是否佩戴好口罩，如經量測體溫逾攝氏37.5度，將勸導離開及就醫。

▲▼鄉長葛忠義表示，鄉內入口設置四處檢查站，將檢查民眾是否佩戴好口罩，如經量測體溫逾攝氏37.5度，將勸導離開及就醫。



鄉長葛忠義表示，21日上午8點起，同步於122號縣道五峰舊檢查哨、花園管制站-天湖至尖石梅花、十八兒部落管制站-上坪至十八兒處、上大隘管制站-五指山至上大隘處等四處，實施時間為週六、日的上午8點到下午5點，目前暫訂5月22、23、29、30日以及6月5、6日執勤，

同時鄉內露營、民宿、餐飲等業者也已自主暫停營業到5月28日，清泉風景區張學良故居、原住民族館和賽夏族矮人際場文物館等景點暫停開放，觀霧國家森林遊樂區、霞喀羅國家步道等也暫時關閉到5月28日。請外來遊客停止上山遊玩。

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