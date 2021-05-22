　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

五峰、尖石設檢查站：遊客不要上山玩　疫情嚴峻勿趴趴走

▲五峰、尖石、檢查站、量體溫、疫情。（圖／翻攝臉書）

▲五峰、尖石近日皆設置檢查站，為民眾量體溫、檢查口罩配戴，並呼籲外來遊客不要上山玩。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉公所21日傍晚於120號縣道的義興大橋，設置「疫情體溫量測關懷站」，為民眾量測體溫，並謝絶外地遊客上山，同時呼籲露營、民宿、餐飲及溫泉等業者共體時艱，配合政策自主暫停營業，呼籲大家週末宅在家，暫緩上山從事休閒活動！

尖石鄉長曾國大表示，國內本土疫情升溫，許多染疫者初期並無症狀，為有效阻絕疫情入侵，公所在全體鄉民的呼應和配合下，即日起設置「疫情體溫量測關懷站」，努力保護部落居民的健康，請業者一起負起社會責任，關鍵時刻共同抗疫，勿心存僥倖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲五峰、尖石、檢查站、量體溫、疫情。（圖／翻攝臉書）

▲▼尖石鄉長曾國大提醒，鄉內露營、民宿、餐飲及溫泉等業者已自主暫停營業到5月28日，各觀光景點及步道也暫停開放到6月8日，請遊客不要再上山。

▲五峰、尖石、檢查站、量體溫、疫情。（圖／翻攝臉書）

曾國大說，「疫情體溫量測關懷站」預計在週五、六、日實施，除了檢查是否配戴口罩，也會測量體溫，若超過攝氏37.5度則禁止進入。只是設站後才發現，仍有少數外來遊客想上山度假，曾國大也再次提醒，鄉內露營、民宿、餐飲及溫泉等業者已自主暫停營業到5月28日，各觀光景點及步道也暫停開放到6月8日，請遊客不要再上山。

另外，五峰鄉公所也宣布在122號縣道五峰舊檢查站等4處，設置「疫情體溫量測關懷站」。並於5月22日、23日、29日、30日、6月5日、6日執勤，將檢查民眾是否佩戴好口罩，如經量測體溫逾攝氏37.5度，將勸導離開及就醫。

▲五峰、尖石、檢查站、量體溫、疫情。（圖／翻攝臉書）

▲▼鄉長葛忠義表示，鄉內入口設置四處檢查站，將檢查民眾是否佩戴好口罩，如經量測體溫逾攝氏37.5度，將勸導離開及就醫。

▲五峰、尖石、檢查站、量體溫、疫情。（圖／翻攝臉書）
鄉長葛忠義表示，21日上午8點起，同步於122號縣道五峰舊檢查哨、花園管制站-天湖至尖石梅花、十八兒部落管制站-上坪至十八兒處、上大隘管制站-五指山至上大隘處等四處，實施時間為週六、日的上午8點到下午5點，目前暫訂5月22、23、29、30日以及6月5、6日執勤，

同時鄉內露營、民宿、餐飲等業者也已自主暫停營業到5月28日，清泉風景區張學良故居、原住民族館和賽夏族矮人際場文物館等景點暫停開放，觀霧國家森林遊樂區、霞喀羅國家步道等也暫時關閉到5月28日。請外來遊客停止上山遊玩。

►Sony 無線降噪入耳式、耳罩式耳機，防疫課好幫手

►快訊／國3北上90.7km四載車180度翻覆　路上掉滿車！6人輕重傷

►工人進超商拒戴口罩挨罰3000　警寫罰單他坐門口吃防疫口味泡麵

►不配合疫調還找民代關說　竹市府喊話：有足跡接觸者請快篩檢

►快訊／關東煮掰了！竹市即起超商不准賣熟食、禁內用　封籃框涼亭

ET快訊
朝陽20人夜唱7確診　感染源不明！急尋1.4萬師生快篩
網傳「蔡總統確診還沒宣布」！陳宗彥回應了
LIVE／防疫會議聚焦高風險縣市措施　指揮中心最新說明
朝陽科大夜唱團爆「多系雜燴」　同校生曝內幕：小組長帶頭作亂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市5名消防員快篩陽性！指揮中心曝最新現況

「112萬瓶酒精」周一到貨！5家酒廠下周再產百萬瓶酒精

網傳「蔡總統確診還沒宣布」！陳宗彥怒批：非常惡劣的假訊息

朝陽「20人夜唱7確診」　感染源不明！中市府急尋1.4萬師生快篩

五峰、尖石設檢查站：遊客不要上山玩　疫情嚴峻勿趴趴走

快訊／高科大2師生確診！校方決議：遠距教學「延長至學期末」

罰款是沒戴口罩的20倍！民眾闖校園運動　高雄衛生局：最高罰30萬

今日疫情／北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性！南亞科1員工確診

LIVE／防疫會議聚焦高風險縣市措施　陳宗彥最新說明

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」　最新確診地圖曝光

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

清潔隊員烈日下「汗水浸濕口罩」　難呼吸仍緊戴！手擠口罩汗狂滴

北市5名消防員快篩陽性！指揮中心曝最新現況

「112萬瓶酒精」周一到貨！5家酒廠下周再產百萬瓶酒精

網傳「蔡總統確診還沒宣布」！陳宗彥怒批：非常惡劣的假訊息

朝陽「20人夜唱7確診」　感染源不明！中市府急尋1.4萬師生快篩

五峰、尖石設檢查站：遊客不要上山玩　疫情嚴峻勿趴趴走

快訊／高科大2師生確診！校方決議：遠距教學「延長至學期末」

罰款是沒戴口罩的20倍！民眾闖校園運動　高雄衛生局：最高罰30萬

今日疫情／北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性！南亞科1員工確診

LIVE／防疫會議聚焦高風險縣市措施　陳宗彥最新說明

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」　最新確診地圖曝光

藍寶堅尼第1季銷量創新高　「最強吸鈔機」Urus至少要等半年

安妮新曲《我不怪誰》曝光　懼高挑戰「鋼琴上跳舞」

台東宣布「不戴罩就開罰」　饒慶鈴：口罩戴好戴滿歡迎檢舉

皮膚科醫師曝「導致肌膚敏感」的5個NG行為！第3超多人都中

美韓聯合聲明「提到台灣」！呼應記者提問...內容曝光

台東跟進關閉娃娃機店！違者開罰勒令停業　籲業者勿心存僥倖

謝淑薇腳踝三度扭傷無緣帕馬決賽　感謝日本搭檔備戰法網

肥美蚵仔淋醬太銷魂！桃園創意臭豆腐　必吃鐵板炒涼麵+大塊雞排

北市5名消防員快篩陽性！指揮中心曝最新現況

買菜不用提心吊膽！高傳統市場女慣竊落網　警：她步行偷竊很難抓

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

在家吃東西　沒戴口罩竟被開罰！背後原因曝

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

基隆就有鐵路街　確診男卻連跑萬華！2關鍵曝

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

萬華男走到巷口！阿姨秒拉客「有新進小姐」

快訊／北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

中國青海凌晨7.3強震　鄭明典：不祥！

朝陽夜唱團「多系雜燴」！　同校生爆內幕

上同廁所也染疫！　醫揭1動作炸出病毒微粒

防劇烈天氣！　梅雨滯留鋒「南北徘徊4天」時間曝

25元雙肉排　早餐三明治最狂詐欺

確診者連26天喝茶！網傻眼：當男人戀愛時

更多熱門

相關新聞

感染源不明！中市府疾呼朝陽科大1.4萬師生快去篩檢

感染源不明！中市府疾呼朝陽科大1.4萬師生快去篩檢

朝陽科大夜唱團感染源不明，20人夜唱團中已經有7人確診，其傳播鏈更擴及隔壁中醫大夜唱團及學生室友家人，台中市政府緊急設朝陽前進指揮所，針對校內800名住校生及教職員等快篩，更疾呼已經離校的1.4萬名朝陽師生盡快就近到快篩站快篩。

即／高科大2師生確診！校方決議：遠距教學延長至學期末

即／高科大2師生確診！校方決議：遠距教學延長至學期末

罰款是沒戴口罩的20倍　闖校園運動最高罰30萬

罰款是沒戴口罩的20倍　闖校園運動最高罰30萬

今日疫情／北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性！

今日疫情／北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性！

新北男遭砍奔「黑道急救站」遭拒　轉3家醫院縫合

新北男遭砍奔「黑道急救站」遭拒　轉3家醫院縫合

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

國3四載車翻「路上掉滿車」6輕重傷

中和方唐鏡「驚人身分」曝光　曾登狂新聞第一名

獨／萬華卡拉OK小姐確診　吐血倒在菜市場嚇壞婆媽

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

永和男送醫不治　死後確診新冠肺炎

在家吃東西　沒戴口罩竟被開罰！背後原因曝

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

即／國3「恐怖連環撞」！司機卡車內慘死

獨／消失歌壇十年安伯政轉行賣冷氣現況曝光

基隆就有鐵路街　確診男卻連跑萬華！2關鍵曝

曹政奭14年前「花美帥照」被挖出！

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

萬華男走到巷口！阿姨秒拉客「有新進小姐」

喵出走3次！　鄰幫攔截留超暖紙條

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面