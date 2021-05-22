新北男遭砍30公分...奔「黑道急救站」遭拒　「轉診3家醫院」縫合

▲男子在新北市遭人砍殺，頂著背部30公分刀傷，跑到「黑道急救站」救治。（圖／記者邱中岳攝）

記者陳雕文、邱中岳／台北報導

新北市1名男子，在電話中與友人發生口角，對方竟在14日上午找人持刀棍前往男子住處埋伏，2人分持刀、棍當街追砍男子，男子背部遭砍約30公分刀傷，但因害怕通緝犯身份曝光，竟逃到中山區「黑道急救站」的慶生醫院。

警方調查，35歲的鄭姓男子，在14日上午7時許，跑到素有「黑道急救站」的慶生醫院，院方表示早就沒有處理刀傷，直接通知中山分局圓山派出所前往處理，警方到場後緊急將人送醫。

警方發現，鄭姓男子背後有約30公分的刀傷，緊急將人送往最近的馬偕醫院，但因馬偕醫院處理疫情，沒有病房再收治重大創傷的病患，又轉往台北長庚，台北長庚表示「傷及骨頭」，最後輾轉送往林口長庚醫院。

最後鄭姓男子向警方坦承，因為本身是新北地檢署發佈的毒品通緝犯，為了躲避警方追查，所以被砍後才會搭計程車，跑到慶生醫院，原本希望能夠透過慶生醫院幫忙治療。

但因鄭姓男子為毒品通緝身份，最後向地檢署確定，因疫情關係讓鄭男在醫院接受治療，後續案件偵查內容，則另函送地檢署即可。

據了解，鄭姓男子日前與2名友人在電話中發生爭執，2人竟然持刀械跑到三重龍門路附近超商埋伏，見到鄭姓男子就分持棍棒追打，男子遭砍後躲過一劫，警方目前持續追查嫌犯下落。

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