傳因無法取得工作簽證！　香港駐台辦事處暫停運作

▲香港駐台經貿辦事處18日起停止運作！（圖／翻攝香港政府網站）

記者鄭思楠／綜合報導

香港政府今（18）日公告，香港經濟貿易文化辦事處（台灣）自即日起暫時停止運作。公告未說明原因，但港府回覆稱，此安排與台灣疫情無關。據《中央社》報導，辦事處之所以暫停運作，是因為主管一直空缺，無法取得台方的工作簽證。

據《中央社》引述消息人士說，台灣的香港經濟貿易文化辦事處所以暫停運作，與辦事處主管無法取得台方發給工作簽證有關。

據了解，香港駐台辦事處之所以暫停運作，原因是主管一直空缺，而空缺的原因是無法取得台方的工作簽證。

但台方消息人士指出，香港在台辦事處主管一、兩年前任期結束返港後，港方就一直沒有派出接替人選，也沒有向台方申請相關工作簽證。

此前，港府表示，香港經濟貿易文化辦事處（台灣）自18日起暫時停止運作，在經貿文辦暫時停止運作期間，特區政府會繼續透過1823、1868熱線及香港政府一站通網頁，處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊。

港府突然作出此決定，且未解釋原因，令許多在台港人都相當錯愕，猜測可能與台灣疫情日漸升溫有關，但據港媒報導，相關安排與台灣目前疫情無關。