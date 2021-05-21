快訊／週末到了！　蔡英文親電總統府記者叮嚀「這件事」

▲蔡英文。（資料照／翻攝蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

國內疫情嚴峻，疫情指揮中心指揮官陳時中日前公布記者採訪注意事項。對此，總統蔡英文21日親自致電給總統府記者聯誼會，叮嚀跑總統府線的記者們，這幾天務必遵照指揮中心的提醒，工作以外不要亂跑，希望大家保重。

由於國內疫情依舊嚴峻，總統官邸內負責照顧退役犬的志工也確診。蔡英文21日下午，特別親自致電給總統府記者聯誼會，叮嚀跑總統府線的記者們，這幾天務必要遵照指揮中心的提醒，工作以外不要亂跑。

有關指揮中心對於記者採訪的提醒，陳時中日前在記者會上表示，記者訪問屬於高風險行為，記者有可能下一個小時就被列為居家隔離對象，也可能再過一天就變成確診者。

因此，陳時中叮嚀，萬一採訪對象有近距離接觸超過15分鐘以上，呼籲記者一定要在家裡自我隔離，且等候衛生單位通知，如果發現採訪對象是確診對象時，可以自我通報。他也提醒，記者禁止進入或靠近醫療院所、集中檢疫所等。

另外，陳時中也建議，記者的麥克風要隨時清消，且不要靠麥克風太近，不然手摸到又摸到其他部位，會帶來很大的風險。他說，麥克風建議噴一噴酒精，並用塑膠袋裝起來，才可以保障自己以及下一位受訪者的安全。