台大全院普篩最新！張上淳：增5人確診「皆工務外包人員」

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院日前確認工務室人員10人染疫，進行全院普篩，到今（21）日已經執行近95%。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人、台大副校長張上淳說明，院內這兩天快篩8000多名員工、外包人員等，經過PCR重複檢測，確認增加5名陽性個案，都是工務單位人員與外包人員，且有萬華地緣相關；目前該院累積15人確診，無醫護人員陽性。

台大醫院19日公布，一名工務室人員於5/18出現發燒症狀，同日傍晚採檢陽性，隨即進行同辦公室人員採檢、環境清消，在36人採檢完畢進行隔離，確認該辦公室10人陽性，當中有人有萬華地區足跡，但仍需進行疫調。

院方說明，確診人員辦公室位於東址地下三樓，平時負責修繕業務，目前除該辦公室以外，亦會往前匡列7天足跡，調查其他曾有足跡院區，以進行環境採檢及消毒，並進行全院普篩（抗原快篩）。

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台大醫院今（21）早發佈新聞稿說明，過去兩天對工作人員進行抗原快篩及部分PCR確認，至5月21日早上八點為止已完成95%以上的人員篩檢並仍持續進行中。初步結果，並無醫護人員呈現陽性反應，相關結果本院皆依規定通報中央，疫情相關資訊待中央統一公佈。

張上淳今下午於指揮中心記者會中說明，院內這兩天快篩8000多名員工、外包人員等，當中有看到40幾人抗原快篩陽性，經過PCR重複檢測，多了5名陽性個案，也是工務單位、外包人員，沒有醫護人員陽性。

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

