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「不去醫院會自癒？」他腹瀉怕確診　見1公告嚇壞：那大家怕什麼

▲腹痛,肚子痛,拉肚子。（圖／記者李鍾泉攝）

▲原PO出現腹瀉症狀。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「確診不去醫院會自行康復？」一名網友發文表示，日前家人住院，所以他有待在病房幾天，而疫情嚴峻之際，他又正巧出現腹瀉症狀，因此便趕緊上網查詢相關資料，怎料卻發現指揮中心公告的資訊中，居然提到多數感染者症狀輕微，「休養後即可自行康復」，讓他滿頭問號。貼文一出，引發網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「確診不去醫院會自行康復」為題發文，提到家人上週住院，所以他有待在病房好幾天，近來疫情升溫，他正巧出現腹瀉症狀，因此不禁擔心了起來。

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原PO表示，他其實很想去快篩，但同時又不敢出門，而在查了指揮中心公告的資訊後，發現第1點指出「大部分COVID-19感染者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，請您先留在家中不要離開，等候公衛人員通知」。他納悶說道，假使新冠肺炎真的這麼容易自癒，大家根本不必害怕，但無論如何應該還是要接受治療吧？

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

▲第1點引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署-1922防疫達人）

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「會的，一堆輕症老美確診都是給你止痛藥在家休息」、「是啊，美國就是這樣啊」、「先看能不能自癒，症狀變嚴重的再打1922」、「其實流感也是一樣，只不過我們以前不會強制感冒的人自我隔離」、「主要是傳染率高，而傳染給體質較差的人就容易變成重症」、「輕症就當一般感冒處理，變嚴重就送醫」、「你去醫院也沒特效藥啊」。

不過，該則公告底下也有不少網友留言表示，「確診個案是輕微的患者就待在家自行休養？是要交叉感染一家人嗎」、「開始讓輕症待在家裡隔離了欸」、「第一條不是很合理」、「多久會好啊？輕症知道何時可以出門嗎」。其中也有網友強調，「一堆留言的都沒看到第一條最後的等候公衛人員通知」。

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