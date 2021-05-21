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華航機師兒「萬華打機台」不戴口罩！遭出征罵翻　本尊回應了

▲華航機師兒「萬華打機台」不戴口罩：汗腺太發達　本尊回應了。（圖／翻攝自Dcard）

▲今年1月期間，本尊打機台的畫面。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

本土疫情持續蔓延，全民如臨大敵，就有網友氣憤指出，有對華航機師兒（兄弟檔）是音樂遊戲機台的愛好者，經常出沒萬華區打機台；然而，在高風險區域的他們，卻沒有確實戴口罩，在別人提醒後，竟回「很熱戴不住。」爆料文引爆輿論，也釣出本尊回應，強調自疫情擴大開始，就沒有再接觸任何遊戲。

網友在Dcard表示，這對兄弟自爆，父親是華航機師，而且早在今年2月期間，就有人針對他們不戴口罩的行為，在網上發文指責，直呼「現場密閉空間還有一堆人，自己上傳YouTube的影片都是證據，台灣就是有你們這種人，防疫才會這麼辛苦。」

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▲華航機師兒「萬華打機台」不戴口罩：汗腺太發達　本尊回應了。（圖／翻攝自Dcard）

▲弟弟自爆父親是華航機師。（圖／翻攝自Dcard）

原po也提到，經周遭友人指出，兄弟倆皆為音樂遊戲機台愛好者，幾乎天天前往西門的遊戲機台場所，包括湯姆熊、紅帽象等，且一待就是好幾個小時；重點是，他們只在工作人員檢查時，才願意配合戴口罩，其餘時間都是脫掉的狀態。

他傻眼直呼，「我自己也是機台眾，沒有跟他有往來，但我有很好的朋友常在哈啦遇到他，確實有當面提醒他要戴好口罩，對方只是回很熱戴不住、錄影時再戴就好，疫情之前沒那麼嚴重時，大家就睜一隻眼閉一隻眼，後來華航染疫事件後，他們還堅持不戴口罩、繼續拍影片。」

▲華航機師兒「萬華打機台」不戴口罩：汗腺太發達　本尊回應了。（圖／翻攝自Dcard）

▲哥哥回應指責。（圖／翻攝自Dcard）

對此，本尊回應，「恕我先從2月6日的事件回覆起，此事的確是我當下過於疏忽疫情，未經思考即留下的言論，輿論散開後也有深刻反省過，若造成任何人的反感，在此致歉。」

再來針對5月7日，他於臉書發文提到，「不要再問我為什麼不戴口罩」的言論進行解釋，他直言，「當下沒戴口罩錄影，是因為汗腺過於發達，故每打完一輪口罩必定全濕，進而會影響口罩的效能，因此我錄影時間皆刻意選在早上6點，錄影現場僅有我及我的一位朋友，過程也盡可能與保持安全距離。」

最後，本尊也澄清，目前並沒有與父親同住，「且自華航機師爆發確診案件後，有立即通知家父去做篩檢，自5月15日，也就是疫情擴大的當天開始，我並沒有再接觸任何遊戲，也沒有不必要的外出。再次聲明，本人並沒有刻意不配合防疫措施，且並沒有任何團體霸凌之案件發生。」

▼哥哥解釋，當時沒戴口罩，打遊戲爆汗，勢必影響口罩效能。（圖／翻攝自Dcard）

▲華航機師兒「萬華打機台」。（圖／翻攝自Dcard）

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