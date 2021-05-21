「你敢傳我們就敢辦」！假消息擾亂防疫　指揮中心：已移送42人

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

國內疫情嚴峻，面對消息瞬息萬變，隨著科技發達，民眾可接收到的管道也相當多元。而指揮中心也說明，自5月1日到20日統計的結果顯示，目前已移送21件42人，剩下39件還在積極偵辦中。指揮官陳時中呼籲，疫情在較為嚴重的時期，就有有心人士運用大家恐慌的心理，擾亂社會，請大家對於相關訊息要多方查證，不要任意轉傳。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，假消息從5月1日到20日，請警政機關查處的有60件，目前移送21件42人，剩下39件仍在積極偵辦，希望把源頭找出。他提到自疫情開始一直到現在，就警政機關部分總共查處718件，偵處的現在還有183件，其中有91件疑似是從境外人士所散布，移送535件673人。

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陳宗彥指出，從5月1日到20日，短短的時間內就有非常多的假訊息，擾亂整個防疫措施與社會的安定，嚴正向傳播假訊息的源頭表示，「你敢傳我們就敢偵辦」且一定是強力偵辦、強力移送。他提到，更為可惡的是，近期有做過澄清後，還有些惡意的將已經澄清的部分，仍不斷重複假訊息，這是更可惡的部分

指揮官陳時中呼籲，疫情在較為嚴重的時期，就有有心人士運用大家恐慌的心理，擾亂社會，不單單是假訊息，但都是非常不應該的，要同聲的譴責，請大家對於相關訊息要多方查證，不要任意的轉傳。

▲▼網傳許多不實訊息，今早已遭指揮中心確認為假消息。（圖／指揮中心提供）