7天狂飆近2000確診！第四級警戒「即將達標」　陳時中回應了

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情持續攀升，全台（21）日新增312本土案例，全台7天狂飆近2千例本土確診病例，距離第四級警戒的標準看似已不遠。對此，陳時中表示，目前全台為3級警戒，且絕對沒有升至第4級的必要，「請大家不要再以訛傳訛。」

對於全國是否提升至第4級防疫警戒？陳時中今在記者會上強調，目前全台為3級警戒，且「絕對沒有必要」升至第4級。他也點出升第四級的標準，除了每天超過100例外，還需感染個案中沒有傳播鍊的要超過百分之50，但依據目前的疫調，沒有需要升至第4級，「請大家不要再以訛傳訛。」

根據指揮中心5月11日發布的第二版「疫情警戒標準及因應事項」，依疫情嚴重程度分4個層級，國內目前已是第三級警戒，若連續14天、平均每天新增100名本土案例，且一半以上感染源不明，才會進入第四級警戒。

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▼0521中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

若未來升至第四級警戒，民眾需要遵守有哪些防疫措施？

● 非必要不得外出（採購食物、醫療、必要之工作需求除外），外出須全程佩戴口罩、維持社交距離。

● 家戶內亦保持社交距離或佩戴口罩。

● 停止所有聚會活動。

● 除維生、秩序維持、必要性醫療及公務之外，全面停班及停課。

● 針對發生嚴重疫情的鄉鎮市區或縣市層級，實施區域封鎖，設定明確的封鎖線，管制人員出入，民留在家中不外出。

▼第四警戒標準級因應事項（圖／陳昱璇製）