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北部回來麻煩別出來！屏東人力守淨土　一句話「1300讚」引共鳴

▲社團中一句簡短留言引來不少網友回應。（圖／翻攝臉書社團「東港五四三」）

▲社團中一句簡短留言引來不少網友回應。（圖／翻攝臉書社團「東港五四三」）

記者洪靖宜／高雄報導

本土疫情大爆發！中央流行疫情指揮中心宣布至5月28日進入三級疫情警戒，但也因為北部疫情較為嚴峻，不少北漂族的民眾紛紛返鄉避難。屏東地方臉書社團「東港五四三」，就有網友貼出一段話「北部回來南部的，麻煩居家隔離別出來」，短短幾個字，引起屏東鄉親共鳴。

▲屏東縣政府對相關場所消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

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▲屏東縣政府對確診個案相關足跡場所進行消毒 。（圖／屏東縣政府提供）

屏東地方臉書社團「東港五四三」有網友貼出一段話：「北部回來南部的，麻煩居家隔離別出來」，短短不到15小時就累積近1千3百個讚數，留言也超過百則，不少屏東人在底下留言：「認同」、「現在不移動才是最安全的，真的不要北孫南送，南嬤北移，增加風險而已」、「可以暫時先別回來嗎⋯⋯疫情那麼緊」。

由於屏東尚未傳出確診案例，住在屏東市的程姓小姐表示：「多少還是會擔心，畢竟無法掌握其他人的足跡，也不知道每個人的身體狀況，還是希望大家先不要出門，不要隨意移動」；潘小姐也認為：「屏東目前雖然沒有確診 但都有路過的足跡，覺得到處都是不定時炸彈」；而身為屏東人目前正在台中工作的鍾小姐則說，會等疫情趨緩之後才回去，確保自己跟他人安全。

屏東縣府也表示，疫情嚴峻，希望大家儘量不要任意移動，沒事最好留在家裡，這樣才是保護自己，也保護家人朋友的好方法。萬一有要事返鄉，務必做好自主健康管理，落實防疫，同樣的減少外出，做好勤洗手並消毒、全程戴口罩、保持社交距離，這樣才能降低感染及傳播的風險。

時間對我們來說完全沒用！

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