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社會 社會焦點 保障人權

不甩三級警戒！應召站推空中選妃　Ｄ奶妹、金絲貓揪「人體連結」

▲▼八大行業全關門何處消火，有業者推出「台中妹玩法」拉客。（圖／翻自h18.teagood88.com）

▲▼不法情色業者網頁。（圖／翻自h18.teagood88.com）

記者鄧木卿／台中報導

全台進入新冠疫情第三級警戒，會引發密切接觸感染風險的八大行業全部停業，有情色業者竟轉向盯上宅經濟；一個以「體驗台中妹玩法」為號召的性交易網站，標榜配合度和CP值高，網頁上也有不同縣市、不同主題的賣春妹供挑選，且價格僅2500元，號稱下海的包括車模、幼教老師、OL、網拍等各行妹子，還有金絲貓、D奶妹。對此，民眾憂心會否成防疫重大破口，警方則表示，將專案加強查緝。

▲▼八大行業全關門何處消火，有業者推出「台中妹玩法」拉客。（圖／翻自h18.teagood88.com）

台中市長盧秀燕15日宣布23種行業及選物販賣機店業者暫停營業，避免群聚感染，但仍有不法業者假關門真營業，台中警方目前已查獲3件按摩護膚店、1件夾娃娃店違規營業，市府並且重罰業者30萬元，全力遏止。

而八大行業全禁之下，有不法情色業者竟看中空中情欲流動的宅經濟，在網站上建置選妃照片，號稱保證真人照，身高、體重和三圍都有，變裝、情趣共浴等性交易，十八般武藝都行，每個小姐底下還有所謂的「男客評價分數」。

▲▼八大行業全關門何處消火，有業者推出「台中妹玩法」拉客。（圖／翻自h18.teagood88.com）

該會館另標榜全是土生土長台中妹，號稱服務全台中口碑第一，歡迎全省尋芳客來體驗，由於價格僅2500元，吸引不少人上網瀏覽。而警方已展開追查。

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