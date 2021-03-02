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社會 社會焦點 保障人權

惡警「亮證件」白嫖14歲雛妓　逼她簽下：今天做2次還欠8次

▲▼台北市中山分局逮到專找應召女白嫖又搶劫的理姓男子，李男持瓦斯BB槍、玩具鈔票在與應召女完事後，搶走金項鍊和手機等物品。韓籍應召女先前被逮，說出這段內容，全案曝光。警方也追查，李男至少涉及10多起類似手法的搶劫案，包括日前周刊報導，拿冥紙白嫖泰籍應召女的案子。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲遭白嫖的高檔韓國籍應召女子被持槍嫌犯嚇到跑到旅館中控室求助。（圖／資料照）

記者陳豐德／綜合報導

台灣有一段時期，年輕貌美的應召女郎們幾乎天天遭嫖客強暴、強盜，由於被害女子工作特殊不敢張揚，加上嘗過甜頭的犯罪者「好康逗相報」，這股檯面下的犯罪風暴席捲全台；退休刑警在Podcast節目《我在案發現場》揭露，當時甚至連北市一名在職員警都涉案，白嫖完14歲雛妓後還逼迫對方簽下條款「爾後要供應10次的性服務，今天已經做了2次，還欠8次」，噁心程度令人髮指。

 ▲點擊收聽《我在案發現場》軍警也吃定特種女子不敢報案。

民國80年代從事性工作者的應召女子，由於從事不法行業，即使遭遇了白嫖性侵，也不敢報案擔心讓自己身分曝光。有心人士看準這點，叫了應召小姐到房內並付完嫖妓費用，等到小姐打電話回報公司後，孤狼犯罪者就趁機白嫖妓女，並搶劫女子的財物；甚至有雙人犯案的會先躲在衣櫃內，等到時機成熟再跳出來輪流性侵被害人。這樣的恐怖案件在當時天天上演，卻因為被害人成了「犯罪黑數」，不僅警方沒有受理到報案，媒體也都沒有報導。

而這樣的犯罪模式直到如今仍持續出現，2018年一名李姓男子因為不滿被嫌「那話兒」短小，持空氣槍白嫖、搶劫2小時要價3萬元的高檔韓籍應召女，被逮時他坦承以同樣手法至少犯下30件，還說「反正都要白嫖，當然找貴的！」堪稱是應召女殺手，直到警方破獲應召站才查出此案。

▼李姓嫌犯事後被依照強盜罪判6年。（圖／資料照）

▲▼台北市中山分局逮到專找應召女白嫖又搶劫的理姓男子，李男持瓦斯BB槍、玩具鈔票在與應召女完事後，搶走金項鍊和手機等物品。韓籍應召女先前被逮，說出這段內容，全案曝光。警方也追查，李男至少涉及10多起類似手法的搶劫案，包括日前周刊報導，拿冥紙白嫖泰籍應召女的案子。（圖／記者楊佩琪攝）

當時台北市一名唐姓刑警透過管道得知此事，遊說下讓被害者得知出面報案既不會被裁罰，也不會被家人得知自己是在從事應召工作，幫助了超過40名受害女子，因此被媒體稱作「應召女郎的守護神：出錢又出力」。一名剛受完3個月入伍訓的憲兵實在憋太久，當時就謊稱自己是「聯合稽查小組」要白嫖應召女，唐姓刑警與同事接獲應召站線報上旅館逮人時，2人一度制服不了年輕力壯的憲兵，險些讓他逃脫。

最誇張的是一名現職員警亮出證件後白嫖14歲雛妓，雛妓擔心被送進「廣慈博愛院」保護收容，被迫在她所攜帶的書裡簽下條款「爾後要供應10次的性服務，今天已經做了2次，還欠8次」。退休警官唐國強在Podcast《我在案發現場》中提到，當時替這名雛妓製作祕密證人筆錄時她語出驚人，說道：「我國二就出來做是因為環境所逼，這算什麼？我國小六年級就有位女同學她家裡很有錢，但她就喜歡尋找刺激……」

【點下面Podcast連結，就能聽到完整故事】
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我在案發現場

▼2017年發生一起性交易完搶泰國應召女，白嫖男竟是現役國軍。（圖／資料照）

▲▼性交易完搶應召女，白嫖男竟是現役國軍。（圖／記者陳冠竹翻攝，下同）

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