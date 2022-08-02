桃園女載夫就醫昏迷急求助　警車鳴笛開道...7分鐘完成使命

▲警車鳴笛開道迅速將昏迷丈夫送到醫院。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市22歲林姓女子1日晚間，衝進龜山派出所尋求協助，指稱丈夫(葉姓男子、23歲)身體不適，自己打算將其載往醫院救治，丈夫卻昏迷在副駕駛座上，值班台警員楊東和、周彥甫見情況緊急，當下以警車鳴笛開道引導林女車輛，將所費時間縮少短1/3，短短7分鐘內就趕到林口長庚醫院，所幸葉男經治療後並無大礙。

▲並協助將昏迷葉姓男子下車救治。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，昨晚22時35分許，龜山分局龜山派出所警員楊東和、周彥甫於所內執行勤務時，見一自小客車於派出所門口臨停，一名女子十萬火急地衝進所內，滿面驚慌地表示其丈夫於車上突然昏迷，連聲請求員警協助開道，經員警了解，林女當晚因丈夫身體不適，於是駕車載丈夫前往醫院看診，不料丈夫突然在車上開始抽搐，甚至一度癲癇發作昏迷叫不醒。

▲葉姓男子因及時送醫，經治療後已無大礙。（圖／龜山警分局提供）

當車行萬壽路二段時，眼見路旁有派出所的標誌，情急之下便緊急停車向員警求助，員警研判若等待救護車到來恐會耽誤更多時間，當機立斷跳上巡邏車，指示林女駕車跟隨於後，一路開啟警示燈及警笛於前開道爭取時間，將原本近20分鐘的路程縮短至7分鐘，順利將葉男送往林口長庚醫院救治，所幸治療後並無大礙，林女也十分感謝員警的幫忙。龜山派出所副所長孫若倫表示員警處理得宜，幫助真正需要的民眾。