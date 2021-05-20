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快訊／蔡英文親近人員6人已打疫苗　總統侍衛室施打率15％

▲總統蔡英文視察疫情指揮中心。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文官邸照顧退役工作犬的一位志工主動通知確診。對此，總統府發言人張惇涵20日晚間表示，蔡英文、副總統賴清德都願意配合施打國產疫苗的計畫沒有改變，至於總統密切接觸的6名工作人員都已施打疫苗，而侍衛室目前施打率15％。

張惇涵晚間召開線上記者會表示，總統蔡英文、副總統賴清德都願意配合施打國產疫苗，這項計畫沒有改變。

至於有關蔡英文親近幕僚是否施打疫苗一事，張惇涵表示，總統身邊密切的工作人員，已有6名工作人員都已經施打疫苗；至於侍衛室的施打率為15%，目前已經開放8大類疫苗預約，優先讓醫護人員第一線先施打，會等待疫苗時間許可，分梯次、依照勤務輪班，一切會陸續施打。

有關總統官邸協助照顧退役工作犬的志工確診後的因應，張惇涵表示，在得知消息後，總統醫療團隊隨即啟動應變作業，在第一時間為蔡總統以及相關人員進行核酸檢測篩檢，結果全為陰性，總統蔡英文健康安全無虞，請國人放心。

張惇涵指出，該名志工為今（20）日指揮中心公布之確診案例，經查，上次進入官邸時間為5月11日上午9時至下午17時40分，期間與總統並沒有任何接觸，動線也沒有與總統重疊，也未曾進入總統起居的寓所， 當日之後也未再進入官邸範圍。

張惇涵表示，經過初步調查，該名志工居住於新北市中和區，近期沒有萬華足跡史。該名志工在19日經篩檢確診後，在第一時間主動回報府內幕僚，總統醫療團隊也隨啟動，即刻為總統、與總統密切接觸的維安人員、幕僚，及其他志工進行核酸檢測篩檢，包含總統在內，篩檢共25名皆為陰性。

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