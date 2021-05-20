陸新冠疫苗有「絮狀」漂浮物　疾控中心：均勻的乳白狀是合格的

▲大陸新冠疫苗搖散後呈相對均勻的乳白狀符合國家標準。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院聯防聯控機制記者會今（20）日舉行，針對疫情防控及疫苗施打釋疑。對於有民眾發現，部分新冠疫苗有白色「絮狀」漂浮物，疾控中心研究員邵一鳴表示，合格的疫苗應為乳白色混懸液體，可因沈澱而分層，易搖散，「一搖以後，很容易分散開，是相對均勻的乳白狀，這都是合格的。」

▲大陸民眾進行新冠疫苗接種。（圖／CFP）

邵一鳴指出，疫苗外觀並非像蒸餾水一樣完全澄清透明，疫苗內有成分及佐劑，疫苗的佐劑要吸附疫苗的組分，之間會形成一種乳白色的混懸液體，混懸液體在靜置的情況下可以分層，「我們的質量標準是這麼定的，合格的疫苗應為乳白色混懸液體，可因沈澱而分層，易搖散，一搖以後，很容易分散開，是相對均勻的乳白狀，這都是合格的。」

▲大陸國產科興疫苗。（圖／CFP）

此外，有民眾提到，接種疫苗時，發現兩人同時使用一瓶疫苗，是否導致用量不足，影響接種效果。對此，邵一鳴指出，國內廠家生產的兩劑次疫苗和一劑次疫苗，在原輔料、生產配方、包材、生產場地和工藝參數上都相同，不同的只是裝量是一劑次還是兩劑次。

大陸疾控中心免疫規劃首席專家王華慶強調，「國際上很多國家，包括我國出口的疫苗都是多劑次的，包括5劑次、10劑次的都有，好處就是可以在同樣的時間內運輸更多的疫苗，節省了包材、運輸的運力，這樣就可以更好地為全國大規模接種，以及中國疫苗供世界使用發揮它的作用。」