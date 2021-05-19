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美驅逐艦穿越台海　解放軍：全程跟蹤監視應對一切挑釁

▲伯克級驅逐艦魏柏號（USS Curtis Wilbur，DDG 54）。（圖／翻攝自臉書／DDG54）

▲伯克級驅逐艦魏柏號（USS Curtis Wilbur，DDG 54）。（圖／翻攝自臉書／DDG54）

記者鄭思楠／綜合報導

美國海軍伯克級驅逐艦「魏柏號」（DDG 54），於當地時間18日通過台灣海峽，對此，解放軍強硬回應稱，美方向「台獨」勢力傳遞錯誤信號，解放軍對美艦穿航行動全程跟蹤監視，應對一切威脅挑釁。此為美國總統拜登1月下旬就職以來，4個月內美軍驅逐艦第5次航行台海。

據《澎湃新聞》報導，中共解放軍東部戰區新聞發言人張春暉大校表示，5月18日，美「魏柏號」導彈驅逐艦穿航台灣海峽並公開炒作。美方行為向「台獨」勢力傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，中方對此表示堅決反對。

他強調，解放軍東部戰區組織兵力對美艦穿航行動全程跟蹤監視，嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁。

美國海軍第七艦隊（7th Fleet）18日發布新聞稿指出，伯克級驅逐艦魏柏號（USS Curtis Wilbur，DDG 54）根據國際法，於當天執行一項通過台灣海峽的例行任務。

聲明稿指出，透過穿越台灣海峽的例行任務，展示美國對一個自由開放的印度—太平洋地區的承諾，「美國軍隊將會在任何國際法所允許的地方，繼續飛行、航行，和執行任務。」

美軍前一次通過台灣海峽，是由伯克級神盾驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain，DDG-56）於4月7日執行任務，當時中國遼寧號航空母艦編隊也在台灣附近海域進行訓練。

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