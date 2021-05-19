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台海局勢牽動全球！　澳洲退將籲：宜仿以色列建「鐵穹系統」抗中

▲▼以色列的「鐵穹」飛彈防禦系統。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列的「鐵穹」飛彈防禦系統。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者丘德真雪梨19日專電

澳洲退役少將、現任新南威爾斯州參議員莫蘭指出，中國假如武力犯台將牽動全球衝突；為此澳洲需要擁有類似以色列的「鐵穹」飛彈防禦系統，以應付來自中國的侵襲。

莫蘭（Jim Molan）16日接受天空新聞（Sky News）訪問。他指出，假如中國攻打台灣，中國必須先對付美國關島以及位於日本的美軍基地，勢必將觸發全球性衝突。

莫蘭警告，如果中國不惜引發全球衝突，並且攻打台灣，澳洲將不可能置身事外。澳洲到時候將只有兩個選擇：投降並成為中國的一個省分；與中國決戰。

莫蘭提醒，對於澳洲是否要和中國開戰的問題，是由不得澳洲選擇的。

莫蘭解釋，隨著近日以色列和巴勒斯坦戰火持續，俄羅斯可能會認為目前是拿下克里米亞的時機，中國也可能會想趁機武力犯台；連帶地，中國有可能會和美國開戰。

莫蘭相信，一旦中國與美國開戰，中國將可能直接向澳洲發射飛彈、發動網路攻擊，以及實施軍事封鎖。

莫蘭認為，處於中國軍事威脅下的澳洲，需要建立類似以色列的「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防禦系統。

▲▼以色列的「鐵穹」飛彈防禦系統。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列的「鐵穹」飛彈防禦系統。（圖／達志影像／美聯社）

莫蘭一方面讚揚澳洲總理莫里森（Scott Morrison ）於2020年7月公布的「2020國防戰略更新」（2020 Defence Strategic Update），要將澳軍戰力升級以防範中國軍事威脅；但莫蘭同時批評澳洲政府未採取足夠實際行動。

澳洲近日輿論持續關注中國武嚇台灣可能牽動國際情勢的議題。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）4月25日表示，「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性。同一天，澳洲內政部祕書長裴佐洛（Michael Pezzullo）說「戰鼓」（drums of war）已經響起，澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰。莫里森5月6日表示，如中國武力侵犯台灣，澳洲將會履行支援美國及盟友承諾。

中共黨媒「環球時報」總編輯胡錫進5月7日發表社論表示，「中國應當制定一個在澳軍事干涉台海局勢時對其實施報復性懲罰的預案，包括在澳真的出兵來中國近海與解放軍作戰時，對澳本土軍事設施及相關關鍵設施遠程打擊。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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