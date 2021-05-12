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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

影／東部戰區「渡海登陸」2分38秒影片曝！　大批解放軍搶灘上岸

記者鄭思楠／綜合報導

台海局勢持續升溫！大陸解放軍近日舉行針對台灣的登陸演習，據《央視軍事》11日發佈的影片顯示，陸軍第72集團軍某旅多兵種聯合演練渡海登陸。船塢登陸艦、兩棲裝甲車以及某新型氣墊登陸艇等多型裝備配合，重點演練晝夜間整建制裝卸載、多兵種協同、多方式立體投送等課目。

央視為影片配文稱，多兵種聯合演練渡海登陸。影片顯示，大批解放軍搶灘上岸，演練開始時多個兩棲裝甲突擊群到達裝載海海域後，迅速實施裝載。該旅連長表示，利用氣墊艇的航速和越障能力，搭載裝甲裝備和登陸兵，既可實現由岸到岸登陸，同時可以作為艦到岸登陸的快速運送工具。

▲▼中國海軍發佈演習影片。（圖／翻攝自微博）

▲▼東部戰區發佈演習影片。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國海軍發佈演習影片。（圖／翻攝自微博）

據香港《南華早報》報導，大陸海軍上週發佈影片稱，南部戰區司令部最近舉行一場登陸演習，另一艘071型兩棲登陸艦「祁連山號」與姊妹艦「五指山號」一起首次亮相，包括使用艦載直升機進行垂直著陸訓練等，演習地點不詳。

報導引述海軍稱，演習的目的是訓練海軍陸戰隊在敵方領土上的快速反應，以及操作不同的兩棲平台和武器系統。

不過，該篇報導並未提供影片出處，大陸海軍官方「微博」、解放軍報和其他相關資訊來源，均無報導所指的影片。

過去一個月來，大陸和台灣軍方都推出新的兩棲艦艇。分析家認為，在颱風季節來臨前，未來幾週還會有更多類似演習。

▲▼中國海軍發佈演習影片。（圖／翻攝自微博）

解放軍首艘入列服役的075型兩棲攻擊艦—海南艦，與長征18號艇、055型驅逐艦大連艦共三艘海軍主戰艦艇，4月23日在海南三亞某軍港集中交接入列，習近平以中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席身分，出席交接入列活動，足見中方重視程度。

「075型兩棲攻擊艦」是中共解放軍海軍中，最大型的兩棲攻擊艦，設計滿載排水量為4萬噸級，設有機庫，能搭載近30架各型直升機，擁有直通甲板，可同時起降多架直升機，同時設有塢艙，可作為兩棲車輛、登陸艇、氣墊登陸艇的母船，可以運送士兵、步兵戰車、坦克等展開登陸作戰。

▲▼中國海軍發佈演習影片。（圖／翻攝自微博）

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