新北召集退休醫護抗疫　侯友宜：已147名醫生、上百護理人員加入

記者楊蕓／新北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，雙北醫療量能瀕臨緊繃。新北市長侯友宜20日在防疫應變會議後記者會表示，感謝醫師公會、護理師公會日前下達動員令，召集退休醫護人員協助社區篩檢、注射疫苗等工作，目前已有147名醫生、上百名護理人員加入，目前持續徵召中。

▲新北市長侯友宜 。（圖／新北市政府提供）

侯友宜表示，這一年多來一直靠著許多退休醫護同仁的支持，尤其這幾天疫情大爆發時刻，感謝3天前醫師公會、護理師公會下達動員令，召集退休醫護人員支持醫護能量，將協助社區篩檢、未來疫苗注射，以及遠距、視訊診斷等工作，「昨天盤整了147名醫生，與上百名護理人員加入，目前還在陸續徵召當中」，感謝他們的幫忙。

中央流行疫情指揮中心20日公布新增286本土案例、9例境外移入。新北市因開設4處快篩站，單日就篩出157例，其中又以中和區最多，共有40例。侯友宜宣布，明天起將再新增中和、新店耕莘、泰山輔大等3處社區篩檢站。

侯友宜說，這幾天確診數目高，是因為不斷擴大篩檢能量，目前有8成的有萬華地區接觸史，有可能接觸的區域盡可能匡列，找出感染源，而6成是輕症或無症狀確診者，此外，根據最近統計，新北市篩診確診率大約2.9％。

新北市行政區疫情熱區初步統計，板橋35例，中和40例，新莊14例，新店21例，侯友宜也公布最新確診者足跡，包括福和公園、中和枋寮市場，板橋星巴克，愛買、全聯超市等場所。經發局隨後也宣布，量販店、大賣場、超商、傳統市場等量販店，所有餐飲禁止內用，全面外帶，公告後即刻實施，若違反規定將罰3千至1.5萬罰鍰。