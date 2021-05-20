快訊／新北24篩檢處一次看！中和8點發放號碼牌「僅200張」

▲▼新冠肺炎疫情擴大，即起至5月28日，全國疫情警戒升至第三級，各縣市府彙整足跡熱點，增設篩檢站。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市21日增設包括中和、新店、泰山輔大3處社區篩檢站，加上原有板橋、土城、永和、樂生4處篩檢站，總篩檢量能可達1700人，其中確診人數最多的中和區明日8點正式啟用，單日有200張號碼牌。

明日啟用的泰山輔大篩檢站設立於輔大醫院外，地址為新北市泰山區貴子路69號，每日8點開始發放300張號碼牌；中和社區篩檢站位於山北市民活動中心，地址為中和區莊敬路49巷29弄2號，共有200張號碼牌；新店耕莘篩檢站設於耕莘醫院外，地址為新店區中正路362號，每日有200張號碼牌。

衛生局呼籲，社區篩檢站優先採檢以有萬華高風險區活動或接觸史者為優先，同時提醒民眾，攜帶健保卡、全程戴醫用口罩，勿搭乘大眾運輸工具





【泰山輔大篩檢站】

服務醫院：輔大醫院

服務區域：新莊、泰山

服務量能：每日300

服務地點：輔大醫院-泰山區貴子路69號

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始依序篩檢

【中和社區篩檢站】

服務醫院：永和耕莘醫院

服務區域：中和、永和

服務量能：每日200

服務地點：山北市民活動中心（鄰山北公園旁）

中和區莊敬路49巷29弄2號

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始依序篩檢

【新店耕莘篩檢站】

服務醫院：新店耕莘醫院

服務區域：新店、中和

服務量能：每日200

服務地點：耕莘醫院-新店區中正路362號

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始依序篩檢

【土城篩檢站】

服務醫院：市立土城醫院

服務區域：土城、板橋、樹林

服務量能：每日300

【永和篩檢站】

服務醫院：永和耕莘醫院

服務區域：中和、永和、新店

服務量能：每日200

【樂生篩檢站】

服務醫院：部立樂生療養院

服務區域：新莊、三重、蘆洲

服務量能：每日100

【板橋社區篩檢站】

服務醫院：新北聯醫板橋院區

服務區域：板橋、三重、蘆洲

服務量能：每日400



新北市17家採檢醫院：



亞東紀念醫院

淡水馬偕紀念醫院

台北慈濟醫院

衛生福利部雙和醫院

新北市立聯合醫院

部立臺北醫院

耕莘醫院

輔仁大學附設醫院

恩主公醫院

汐止國泰綜合醫院

永和耕莘醫院

部立樂生療養院

台大金山分院

新泰醫院

樹林仁愛醫院

瑞芳礦工

新北市立土城醫院