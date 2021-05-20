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高雄霸氣老闆開除「拒戴口罩」員工　勞工局加碼：最高可罰1萬5

▲▼防疫升級，網友掃貨口罩。（圖／網友提供）

▲▼防疫升級，網友掃貨口罩。（圖／網友提供）

記者吳奕靖／高雄報導

沒戴口罩真的很嚴重！高雄市一名老闆下令要求員工在外送時要戴口罩，沒想到這名員工拒絕，氣得這名老闆當下很火，直接告訴他「明天不要來了」，整個霸氣外露，而這名老闆把這段事放到網路上分享，網友一面倒「讚爆」老闆：做得好，而勞工局對此發表新聞稿說明：「呼籲勞雇雙方均應以防疫為最優先考量」。

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高雄市升級三級警戒之後，民眾外出必須要戴口罩，而有一名從事「汽車零件買賣」蕭姓老闆，他有一名員工被客戶投訴，送貨時候都沒有戴口罩，所以他就在公司群組裡頭規定：「所有人皆需戴口罩，為了維護你我的家人以及他人的健康與生活，即日起，所有人請於上班時間全程戴口罩，包含公司、騎車以及到客戶，只要被申訴一次，一律開除，決不妥協。」

▲高雄市一名老闆因為員工不戴口罩，直接開除 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名老闆因為員工不戴口罩，直接開除 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

命令一出，被客戶投訴的員工表示戴口罩會沒有辦法呼吸、而且眼鏡會起霧，蕭老闆當場回應：「你自己要想辦法克服」，結果這名員工表示自己還是沒辦法做到，蕭老闆直接回應「你做不到就辭職」，員工還是「碎碎念」，讓老闆氣壞了，直接說就「你明天不要來了」。

老闆的回應，讓員工傻了！他沒有想到老闆態度會這麼硬，經過雙方協調，員工還是表示沒有辦法戴口罩上班，所以自願在月底離職。這件事被老闆放到自己的臉書上頭分享，同時寫到：「昨天竟然有員工因為戴口罩跟我說要辭職，我立馬就答應了⋯因為所有人的健康、生計不能因為一顆老鼠屎害了一鍋粥，趁機告訴所有員工，不要威脅我，那是沒用的，你對我好，我絕對對你更好、給你更多⋯跟我543的，你就沒留的必要了⋯不送慢走」。

對此高雄市勞工局表示雙方已經有協調做到月底，但還是呼籲：「勞雇雙方均應以防疫為最優先考量，如有未依規定佩戴口罩情事，經告發將可裁處最高1萬5千元罰鍰，同時。勞工未有勞動基準法第12條規定(如對雇主或同事施暴或有重大侮辱行為、違反工作規則情節重大者)之情事，雇主不得逕予解僱勞工」。

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