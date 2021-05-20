快訊／脫口罩抽菸、喝水都要罰？　侯友宜開罰「標準」最新回應

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新聞局提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜日前下令，只要路上有看到不戴口罩者就直接開罰，最重開罰1.5萬元，沒有勸導期。不過，有民眾反映若只是拿下口罩喝水、抽菸，是不是也會被開罰，對此，新北市長侯友宜20日說明，會視整體狀況來開罰，「原則上不戴口罩，而且是故意不戴，當然會開罰，這才是我們的方向。」

《ETtoday新聞雲》報導「新北女家門外抽菸！「一脫口罩」直接吃罰單 網：吸一口價值上千」引發熱議，一名新北的女網友在家外面抽菸，不料菸才抽到一半，就被路過的員警開罰，讓她無奈說，「我想問問，到底要怎樣抽菸，條件是家裡不能吸菸，有其他不抽的人，三人以上又不能吸，口罩又不能拿下來」。

針對開罰標準，侯友宜20日在防疫應變會議後記者會時也做出說明。他表示，在口罩開罰的部分，會視整體狀況來開罰，「原則上不戴口罩，而且是故意不戴的，當然會開罰，這才是我們的方向。」

中央疫情指揮中心19日宣布，全國正式進入第三級警戒，民眾外出必須隨時戴著口罩，違規得依《傳染病防治法》開罰3千元至1萬5千元，而且沒有勸導期，除了衛生相關單位人員可以開罰外，部分縣市也交由警局及區公所協助辦理，呼籲民眾勿以身試法。