雙北人羨慕！台東賣場貨架滿載　縣府：不搶購防群聚風險

▲▼ 台東縣政府加強宣導防疫工作，並再次稽查市區各大賣場，民生物資目前仍充足。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

近期新冠肺炎新增多起本土案例，疫情進入社區傳播階段，造成群聚傳染風險增加，台東縣政府重申，請民眾至零售市場及各大賣場購物時務必配合業者實聯制等相關要求，並依規定全程配戴口罩。並於今(20)日再次針對台東市區各大連鎖賣場進行稽查，廠商每日皆會至賣場進貨、補貨，目前物資供貨穩定，請消費者不必為了搶購而增加群聚風險，並請在疫情期間持續做好個人防護措施。

財經處表示，為防範發生持續社區傳播，全國自19日起提升疫情警戒至第三級。因此，縣府再次重申，民眾至零售市場及各大賣場購物時務必配合業者實名制、量體溫、消毒、戴口罩等相關要求，零售市場及各大賣場等人潮密集之公共場域，攤商及消費者須依規定全程配戴口罩、保持社交距離、環境定期清潔及消毒、禁止試吃活動及攤位用餐區座位應間隔安排等，以降低群聚感染風險。

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縣府財經處也於今(20)日再次針對台東市區各大連鎖賣場進行稽查，並表示，加強防疫期間，賣場店家仍會照常營業，廠商每日皆會至賣場進貨、補貨，目前物資供貨穩定，請消費者不必為了搶購而增加群聚風險，並請在疫情期間持續做好個人防護措施。目前縣內大賣場有針對特定商品發出「限購令」，讓所有民眾都有貨可買，民眾應以防疫優先，避免多人群聚。

財經處再次呼籲，民眾至賣場購物時務必配合業者實聯制、量體溫、消毒、戴口罩等相關要求，否則經工作人員勸導不聽者，衛生局依傳染病防治法第36條規定暨第70條，處3,000元以上15,000元以下罰鍰。

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