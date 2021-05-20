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全國三級警戒　東管處封閉型景點、賣店全數關閉

▲▼台東三仙台迎曙光,日出。（圖／東管處提供）

▲ 東管處宣布轄內包括三仙台等觀光景點活動入口處都配合疫情封閉。（圖／東管處提供）

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎疫情配合中央宣布提升全國到三級警戒，全國標準一致一體執行，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處執行以下防疫措施，包括轄管熱門收費景點、封閉型服務空間及委外據點均暫停開放及營業，2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽、2021東海岸大地藝術節暨首場月光海音樂會夜訪小野柳等，以及台灣好行東部海岸線、玉長豐濱線亦暫停營運至6月8日等因應措施。

一、轄管熱門收費景點、封閉型服務空間及委外據點均暫停開放及營業，包括小野柳、三仙台、八仙洞(以上均包括附屬遊客中心、賣店)、石梯坪等遊憩區，都歷、奚卜蘭、秀姑巒溪、花蓮、綠島等遊客中心，小野柳、石梯坪、瑞穗、綠島紫坪等四處露營區，成功海洋環境教室、磯崎海濱遊憩區、綠島朝日溫泉，水往上流、北回歸線市集，都蘭頭目之家、月光小棧、金樽咖啡、東河橋賣店、都歷園區月光海咖啡屋、成功海濱公園好時好日咖啡、靜浦工坊、靜浦驛站(陶甕百合春天餐廳)、奇美泛舟中點賣店、芭崎賣店、花蓮觀海樓(11不捨餐廳)，及阿美民俗中心旮亙樂團、三仙台努瓦里岸文化劇場寶抱鼓展演。另瑞穗泛舟活動暫停營業，綠島柴口、石朗、大白沙等水域活動區域之入口封閉。

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二、東管處相關活動亦延期或暫停辦理，包括2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽、2021東海岸大地藝術節暨首場月光海音樂會、綠島過山古道尋寶趣、晉領號賞鯨活動、夜訪小野柳等，以及台灣好行東部海岸線、玉長豐濱線亦暫停營運至6月8日。

三、停止室內5人以上，室外10人以上會議或活動，如必要改採視訊會議。

東管處將依據中央流行疫情指揮中心「提升疫情警戒標準」，並秉持「因應疫情滾動檢討」徹底落實防疫政策，守護遊客健康。東管處防疫措施及各景區消息請至該處「防疫專區」查詢(網址：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/2801)  

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