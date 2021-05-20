時力批蔡英文「改革之路猶如牛步」　向政府提六大面向政策建言

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

今天是總統蔡英文就職5週年，時代力量表示，時力曾在去年向蔡英文提出五大執政建言，一年後加以檢視，發現蔡英文的改革之路猶如牛步，並彙整出「司法改革」、「居住正義」、「憲政改革」、「科技創新」、「媒體改革」、「重大事故與制度改革」等六大重點面政策建言。

時代力量表示，蔡英文第二任期至今剛好滿一年，也是完全執政滿五年，在過去一年中，政府執政最讓台灣人民倍感安心，是在主權及防疫的表現，即使最近因本土疫情爆發而升為三級防疫警戒，台灣過去一年的防疫表現，確實備受國際肯定，也讓各國更重視台灣處境，發聲支援台灣。

然而，時代力量指出，在其他面向上，蔡政府卻裹足不前，時代力量去年在蔡英文就職時，曾提出五大執政建言，一年後加以檢視，發現蔡英文改革之路猶如牛步。因此，時代力量延續去年的五大面向，新增「重大事故與制度改革」，彙整出給蔡英文政府的六大重點面政策建言。

在司法改革的部分，時代力量表示，過去一年來，「司法過勞」、「吹哨者保護」的改革仍然遲遲沒有進展，在「打破權貴司法」的面向上甚至不進反退。

時代力量說，重擊司法威信的「翁茂鍾案」，至今仍拿不出完整的調查報告，更看到無黨籍立委傅崐萁一路享盡特權迅速出獄，甚至有好幾位民進黨籍民代棄保潛逃成功。至於強化被害人權利保障，政府推出的《犯保法》草案仍令人感到失望。

在居住正義的部分，時代力量指出，政府多次宣稱「台灣房價溫和、囤房問題不大」，直到房價失控飆漲，才在去年底讓拖延已久的實價登錄2.0通過，並祭出信用管制和延長兩稅合一。

時代力量呼籲，居住正義必須完整配套、多管齊下，長期過低的多屋持有稅也應儘速改革，唯有儘速修正囤房稅，才能更有效抑制房價飆漲，讓房價回歸正常。

在憲政改革的部分，時代力量呼籲，立法院的憲改工程應該加速啟動，修憲委員會從去年9月就成立，直到近日才召開第一次會議選出召集委員，再加上疫情影響，修憲委員會可能要到今年9月才能正式開會。

時代力量認為，立法院明明有充裕的時間可以討論修憲議題，卻因不明的理由延宕一整年，造成時間緊迫，以致處理凝聚社會共識的工程更加艱鉅。

在科技創新的部分，時代力量認為，政府應該要有全新的思維、鼓勵科技的創新，但在今年疫情爆發的期間，卻看到身為全國最高民意機關的立法院，線上會議的軟硬體設備進度仍大幅落後，無法即時轉換為線上會議，在宣布全國停課後更凸顯數位教育學習的基礎建置完全不足。

時代力量說，希望政府記取這次的經驗，疫後作為數位轉型、科技創新的優先推動方向。

在媒體改革的部分，時代力量提及，去年中天關台讓台灣的媒體改革顯露曙光，但後續NCC主委點名接手的頻道，公開介入頻道上架一事，反讓人擔心媒改開倒車。

時代力量也說，「壯大公共媒體」、「反媒體壟斷法制化」、「納管跨平台媒體」等方面，目前仍在原地踏步，政府一邊要大家一起防制假訊息的同時，一邊卻一再被爆出「中央廚房出菜，民代粉專出擊」的風波，也同樣令人搖頭。

在重大事故與制度改革的部分，時代力量表示，過去一年來，台灣也經歷了許多大型事故，但這些事故的發生，卻正好印證了政府過去的改革承諾一一落空。

時代力量舉例，從2018年發生普悠瑪事故的台鐵，當時就承諾要進行完整體檢與改革，也宣稱已經完成了大部分，到了2020年「斷軌」和「小型事故」仍然頻傳，今年更發生太魯閣號事故的悲劇，且事故發生後迄今一個多月來，台鐵仍繼續出包。

時代力量再指，曾在2017年發生815大停電的台電，當時就被蔡英文精準指出是「電網安全」出問題，也明確指示要推動「分散式綠能發電」，結果四年過去，今年卻在一週之內再度發生兩次大停電，當初宣稱強力推動的分散式發電成效究竟如何，至今看不到蹤影。

時代力量強調，制度改革進度遲緩，政治承諾一再跳票，時代力量期許政府喊出同島一命時，要拿出更多決心，用對待疫情同樣嚴肅的態度，複製到其他公平正義的改革之中。