　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力批蔡英文「改革之路猶如牛步」　向政府提六大面向政策建言

▲總統蔡英文參觀CYBERSEC 2021臺灣資安大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

今天是總統蔡英文就職5週年，時代力量表示，時力曾在去年向蔡英文提出五大執政建言，一年後加以檢視，發現蔡英文的改革之路猶如牛步，並彙整出「司法改革」、「居住正義」、「憲政改革」、「科技創新」、「媒體改革」、「重大事故與制度改革」等六大重點面政策建言。

時代力量表示，蔡英文第二任期至今剛好滿一年，也是完全執政滿五年，在過去一年中，政府執政最讓台灣人民倍感安心，是在主權及防疫的表現，即使最近因本土疫情爆發而升為三級防疫警戒，台灣過去一年的防疫表現，確實備受國際肯定，也讓各國更重視台灣處境，發聲支援台灣。

然而，時代力量指出，在其他面向上，蔡政府卻裹足不前，時代力量去年在蔡英文就職時，曾提出五大執政建言，一年後加以檢視，發現蔡英文改革之路猶如牛步。因此，時代力量延續去年的五大面向，新增「重大事故與制度改革」，彙整出給蔡英文政府的六大重點面政策建言。

在司法改革的部分，時代力量表示，過去一年來，「司法過勞」、「吹哨者保護」的改革仍然遲遲沒有進展，在「打破權貴司法」的面向上甚至不進反退。

時代力量說，重擊司法威信的「翁茂鍾案」，至今仍拿不出完整的調查報告，更看到無黨籍立委傅崐萁一路享盡特權迅速出獄，甚至有好幾位民進黨籍民代棄保潛逃成功。至於強化被害人權利保障，政府推出的《犯保法》草案仍令人感到失望。

在居住正義的部分，時代力量指出，政府多次宣稱「台灣房價溫和、囤房問題不大」，直到房價失控飆漲，才在去年底讓拖延已久的實價登錄2.0通過，並祭出信用管制和延長兩稅合一。

時代力量呼籲，居住正義必須完整配套、多管齊下，長期過低的多屋持有稅也應儘速改革，唯有儘速修正囤房稅，才能更有效抑制房價飆漲，讓房價回歸正常。

在憲政改革的部分，時代力量呼籲，立法院的憲改工程應該加速啟動，修憲委員會從去年9月就成立，直到近日才召開第一次會議選出召集委員，再加上疫情影響，修憲委員會可能要到今年9月才能正式開會。

時代力量認為，立法院明明有充裕的時間可以討論修憲議題，卻因不明的理由延宕一整年，造成時間緊迫，以致處理凝聚社會共識的工程更加艱鉅。

在科技創新的部分，時代力量認為，政府應該要有全新的思維、鼓勵科技的創新，但在今年疫情爆發的期間，卻看到身為全國最高民意機關的立法院，線上會議的軟硬體設備進度仍大幅落後，無法即時轉換為線上會議，在宣布全國停課後更凸顯數位教育學習的基礎建置完全不足。

時代力量說，希望政府記取這次的經驗，疫後作為數位轉型、科技創新的優先推動方向。

在媒體改革的部分，時代力量提及，去年中天關台讓台灣的媒體改革顯露曙光，但後續NCC主委點名接手的頻道，公開介入頻道上架一事，反讓人擔心媒改開倒車。

時代力量也說，「壯大公共媒體」、「反媒體壟斷法制化」、「納管跨平台媒體」等方面，目前仍在原地踏步，政府一邊要大家一起防制假訊息的同時，一邊卻一再被爆出「中央廚房出菜，民代粉專出擊」的風波，也同樣令人搖頭。

在重大事故與制度改革的部分，時代力量表示，過去一年來，台灣也經歷了許多大型事故，但這些事故的發生，卻正好印證了政府過去的改革承諾一一落空。

時代力量舉例，從2018年發生普悠瑪事故的台鐵，當時就承諾要進行完整體檢與改革，也宣稱已經完成了大部分，到了2020年「斷軌」和「小型事故」仍然頻傳，今年更發生太魯閣號事故的悲劇，且事故發生後迄今一個多月來，台鐵仍繼續出包。

時代力量再指，曾在2017年發生815大停電的台電，當時就被蔡英文精準指出是「電網安全」出問題，也明確指示要推動「分散式綠能發電」，結果四年過去，今年卻在一週之內再度發生兩次大停電，當初宣稱強力推動的分散式發電成效究竟如何，至今看不到蹤影。

時代力量強調，制度改革進度遲緩，政治承諾一再跳票，時代力量期許政府喊出同島一命時，要拿出更多決心，用對待疫情同樣嚴肅的態度，複製到其他公平正義的改革之中。

ET快訊
疫情警示簡訊曝光！　4/20-5/19曾前往「傳播高風險地區
快訊／柯文哲：由不得你！　下令所有醫護「全去打疫苗」
新北確診男吃燒烤傳給同桌友人　隔壁包廂女業務也中鏢
快訊／宜蘭本土+8足跡公布　曾到過家樂福、全聯、喜互惠
快訊／脫口罩抽菸、喝水都要罰？　侯友宜回應了
快訊／柯文哲下令：超市、夜市、地下街等「全面改外帶外送」
快訊／南投公布2確診足跡！22歲女大生與朝陽有連結
朝陽夜唱團20人3中鏢　19歲女大生大範圍足跡曝
獨／中研院傳確診「國家生技園區大消毒」　院方回應了
LIVE／北市增87例「北捷3確診」　柯文哲最新說明
快訊／桃園本土+17　2例和金沙酒店女相關
快訊／高雄確診業務「遊北部4天」！太太也染疫　去過小北、全聯
台北捷運3確診！　莊人祥證實
10天1577本土「醫療量能吃緊」！　隔離病房只剩不到3成
快訊／桃園本土+17完整足跡曝光　酒店、夜市、家樂福都入列
快訊／新北增157例足跡公布！　板橋星巴克、中和全聯、愛買

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／「由不得你！」柯文哲：所有醫護人員「全去打疫苗」

國安局副局長特別費解凍　陳進廣每月可領近2萬元

快訊／醫護召集令「1121人報名」　黃珊珊：完整訓練時間是一星期

快訊／柯文哲下令：超市、夜市、地下街飲食攤「全面改外帶外送」

快訊／脫口罩抽菸、喝水都要罰？　侯友宜開罰「標準」最新回應

快訊／20分鐘知道結果！柯文哲宣布：急診做PCR篩檢者　同步先做快篩

時力批蔡英文「改革之路猶如牛步」　向政府提六大面向政策建言

手機訊號不能查足跡疫調？　唐鳳簡訊實聯制QR Code效率快570倍！

快訊／昨新增129確診者「全數運送完畢」　侯友宜：醫療量能充足

LIVE／北市增87例本土！北捷3員工確診　柯文哲親上火線回應

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

快訊／「由不得你！」柯文哲：所有醫護人員「全去打疫苗」

國安局副局長特別費解凍　陳進廣每月可領近2萬元

快訊／醫護召集令「1121人報名」　黃珊珊：完整訓練時間是一星期

快訊／柯文哲下令：超市、夜市、地下街飲食攤「全面改外帶外送」

快訊／脫口罩抽菸、喝水都要罰？　侯友宜開罰「標準」最新回應

快訊／20分鐘知道結果！柯文哲宣布：急診做PCR篩檢者　同步先做快篩

時力批蔡英文「改革之路猶如牛步」　向政府提六大面向政策建言

手機訊號不能查足跡疫調？　唐鳳簡訊實聯制QR Code效率快570倍！

快訊／昨新增129確診者「全數運送完畢」　侯友宜：醫療量能充足

LIVE／北市增87例本土！北捷3員工確診　柯文哲親上火線回應

KS運彩分析／溜馬@巫師　進攻大戰看好大分過盤

疫情警示簡訊曝光！4／20-5／19曾前往「傳播高風險地區」

彰化本土+6！　2人與歌唱班成員「種葡萄泡茶聊天」染疫

新台幣連2貶！收盤貶3分　收在28.012元

嘉義太保曳引車撞機車「地留大攤血」　騎士當場死亡！

快訊／「由不得你！」柯文哲：所有醫護人員「全去打疫苗」

快訊／外銷訂單連14紅！歷年4月首度站上500億美元大關

《食尚》曾子余爆肥10公斤　納豆6節目停擺陪女友

台南口罩大執法　外出不戴口罩強力取締！

Google新功能！兩步驟刪除「15分鐘內」搜尋紀錄

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

政治熱門新聞

快訊／金管會：網銀、行動銀轉帳手續費全免

快訊／本土確診81%是40歲↑　13縣市關鍵點曝光

18小時內湧928人報名　柯發出醫護召集令

「四級警戒」還可外出？　五大管制措施一次看

快訊／新北增157例！足跡涵蓋板橋星巴克、中永和全聯、愛買

總統府宣布　特赦布農族獵人王光祿

周玉蔻電台喊卡　怒批「台灣又多了一個紅媒連鎖集團」

傳員工確診！北捷低調回應了

快訊／全台11醫院淪陷！累計44醫護確診「亞東最嚴重」

簡訊實聯制很方便？　包正豪批：只是在裝忙！

LIVE／新北今增157「中和40最多」！侯友宜緊急公布熱點區塊足跡

孫大千點名3人：造成疫情在全台引爆

新北確診足跡一次看　18市場3夜市「遍布11行政區」

萬華確診婦「等不到病床」在家死亡　藍委怒了

更多熱門

相關新聞

蔡英文連任1週年好感度大減

蔡英文連任1週年好感度大減

520就職屆滿週年前，國內本土疫情持續延燒，疫情指揮中心指揮官陳時中於19日宣布全國進入第三級警戒，疫情下的520，對國家政府、人民來說都是一大考驗。

王光祿獵山羌給罹病母親吃　蔡英文特赦理由曝光

王光祿獵山羌給罹病母親吃　蔡英文特赦理由曝光

蔡英文就職週年「全國三級警戒」　國民黨怒了

蔡英文就職週年「全國三級警戒」　國民黨怒了

蔡英文今執政5週年　江啟臣：缺水、缺電、缺疫苗成最鮮明印象

蔡英文今執政5週年　江啟臣：缺水、缺電、缺疫苗成最鮮明印象

總統府前國策顧問黃天麟辭世　蔡英文悲慟不捨

總統府前國策顧問黃天麟辭世　蔡英文悲慟不捨

關鍵字：

時代力量蔡英文蔡政府

讀者迴響

熱門新聞

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

快訊／再添1死！今日本土新增286例

「疫情警示簡訊」15:00發送！　4/20~5/19曾去高風險區注意

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面