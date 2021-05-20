王光祿獵山羌給罹病母親吃遭判刑　蔡英文特赦理由曝光

▲王光祿（左一）在法律扶助基金會陪同下，到司法院前請求召開憲法法庭。（圖／記者吳銘峯攝）



記者陶本和／台北報導

布農族獵人王光祿狩獵給罹病母親，遭判3年6個月有期徒刑。對此，總統蔡英文在第二任期屆滿一週年之際，予以特赦。對此，總統府發言人Kolas Yotaka表示，這對於推動原住民族歷史正義與轉型正義工作，特別具有意義。

王光祿在102年7月時，在河床上撿到一把獵槍，接著他持該把獵槍上山狩獵，獵得一隻長鬃山羊和山羌。不過，他也因獵槍，遭判刑3年2個月；而獵捕保育類動物部分判7個月，合併判3年6個月有期徒刑。

對此，原民團體與律師在104年，最高檢察署表示檢察總長顏大和針對王光祿案提起非常上訴，台東地檢署才暫緩王光祿入監。在106年時，最高法院就王光祿案聲請釋憲；110年時，大法官解釋，僅有部分違憲，王光祿案件最高法院續審。

不過，蔡英文在20日第二任任期屆滿一週年之際，依據憲法第40條及赦免法第3條前段規定，批示同意特赦獵捕野生動物觸法的布農族原住民王光祿，免除其刑之執行。

Kolas表示，司法院就原住民狩獵案在5月7日作成釋字第803號解釋，其中野生動物保育法規定原住民族基於傳統文化獵捕、宰殺或利用野生動物不受相關條文限制之規定，大法官認為「傳統文化」應包含原住民依其所屬部落族群所傳承之飲食與生活文化，而以自行獵獲之野生動物供自己、家人或部落親友食用之非營利性自用之情形。

Kolas說，憲法明文肯定多元文化價值，保障原住民從事狩獵活動之文化權利。在原住民族文化中，族人與山林共同分享、共同生存，相互依賴，日常狩獵是族人生活文化的一部分。

Kolas表示，王光祿雖然因為狩獵野生動物而觸犯相關法律，但蔡英文認為，考量他的狩獵是為供罹病的家人食用；狩獵自用也經大法官認為這屬於原住民傳統文化之範疇，情可憫恕，因此特赦王光祿，彰顯政府尊重原住民族生活文化，促進族群主流化發展之用心。

▼總統府頒布特赦令，原民獵人王光祿免判刑。（圖／翻攝總統府公報）

