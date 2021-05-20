蔡英文就職週年「全國三級警戒」　國民黨：還要繼續違背民意？

▲國民黨統計蔡英文執政5大缺失。（圖／取自國民黨臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

指揮中心昨（19日）宣布全國進入三級警戒，今（20日）適逢總統蔡英文就職五週年，國民黨表示，這段期間台灣正面臨嚴重的疫情肆虐，在全民努力抗疫的同時，卻「缺水缺電缺疫苗」以及「黑道治國、食安破功」，TVBS所做的民調更顯示蔡英文的不滿意度高達44%，已經呈現黃金交叉，蔡英文難道沒有任何警惕，還想要繼續違背民意嗎？

國民黨指出，面對疫情，最需要的就是疫苗，但是台灣至今仍然沒有管道取得穩定及充足的新冠疫苗，去年原本有機會採購到的德國BNT疫苗，為何最後失之交臂，一直是全民疑問；此外，駐美代表蕭美琴並未積極幫台灣爭取美國疫苗，反而花時間在幫友邦爭取疫苗，本末倒置。

國民黨也抨擊，蔡英文曾經多次擔保台灣不會缺電，但是任內卻發生3次全台大跳電，尤其是今年因為疫情，許多人待在家中不能外出，卻又沒有電力可用，讓配合居家防疫的人苦不堪言，經濟部更公開承認台灣供電不足，無法因應電力需求，蔡總統卻沒有為自己的承諾跳票道歉，反而繼續以話術欺騙人民。

此外，國民黨更指出，台灣缺水問題越來越嚴重，中南部許多水庫蓄水百分比只剩個位數，政府花大筆前瞻預算在水資源建設，但是最基本的清淤卻沒有做好，如今不但人民用水緊張，更連帶影響抽蓄發電，危害供電安全，面對未來可能成為常態性的乾旱，蔡政府到底有沒有整體性規畫和因應對策？

國民黨表示，蔡英文也曾經多次擔保台灣不會缺電，但是任內卻發生3次全台大跳電，尤其是今年因為疫情，許多人待在家中不能外出，卻又沒有電力可用，讓配合居家防疫的人苦不堪言，經濟部公開承認台灣供電不足，蔡英文卻沒有為自己的承諾跳票道歉，反而繼續以話術欺騙人民。

國民黨表示，同樣的髮夾彎，還有過去強烈反對含萊克多巴胺豬肉進口的民進黨，如今蔡英文卻用黑箱決策的方式，逕行開放全世界的萊豬進口台灣，嚴重危害國人健康，全台灣高達七成民眾反對進口萊豬，蔡政府卻還是一意孤行，徹底犧牲國人的食品安全，更引發全國人民的反彈。

國民黨說，同樣危害人民安全的，還有台灣連連發生的槍擊案件，黑槍氾濫、黑道橫行，連有黑道背景的黃承國都能擔任國策顧問，儼然是黑道治國，讓國人生活在不安與擔憂之中。

最後，國民黨指出，蔡英文總統執政五週年，「缺水、缺電、缺疫苗、黑道治國、食安破功」已經成為民進黨施政最鮮明的印象，我們希望蔡英文總統能夠在520當天，為自己的執政不力向全民道歉，徹底檢討各項政策失誤。