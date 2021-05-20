不斷更新／和平醫院增5人染疫！17家醫院「門、急診異動」懶人包

▲高雄市衛生局17日晚間證實，鳳山區仁惠醫院有60歲男性行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

記者嚴云岑、李佳蓉、彭懷玉／整理報導

繼亞東醫院爆出有住院患者和看護染疫後，和平院區今被傳出二波感染，有三名員工確診，加上先前兩位患者採檢陰轉陽，一共增五名確診；汐止國泰綜合醫院也傳出一名急診醫師因為接觸到確診個案，採檢後也確診，因此從昨晚9點開始已全面停止急診。

而近日雙北部分醫院因湧入大批採檢民眾，加上確診數暴增，醫療量能不足，指揮中心也祭出4大醫療應變措施。關於各家醫院門、急診異動情況，《ETtoday新聞雲》也整理讓你一次看懂。

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雙北停診、門診異動之醫院：

汐止國泰綜合醫院

本土疫情在各縣市引爆！在繼台大、亞東、北醫、三總松山分院傳出有院內員工、醫護人員確診後，稍早也傳出新北市汐止國泰綜合醫院一名急診醫師因為接觸到確診個案，採檢後也確診，因此從昨晚9點開始已全面停止急診，患者只出不進。



▲台北市立聯合醫院和平院區共五名員工確診 。（圖／記者李毓康攝）

和平醫院

和平院區今被傳出二波感染，院方也在今上午出面回應，說明後續擴大全院病人及同仁全面篩檢後，有三名員工確診，疫調顯示與院外相關地緣相關，目前疫調中尚未發現院內傳播鏈，加上先前兩個患者採檢陰轉陽，一共五名染疫，對此，門診從即日起停診到5月28日。

台大醫院

公告已預約5月17日～5月28日之門診民眾強烈建議可延後就醫，可憑預約紀錄來電延後門診，且該次不計算為爽約次數。

門診業務諮詢：



西址轉分機62504、62505、62510



兒醫轉分機70169

國泰醫院

自5/17（週一）起，夜間門診暫停2週，暫停非急迫性住院、手術、檢查等服務，如健檢、美容、物理治療、職能復健、健兒門診及兒科預防接種等業務。自5/18（週二）起，暫停非醫護COVID－19公費疫苗接種服務。

請居住「萬華區」、「板橋區」等或近期「收到疫情警示簡訊」（細胞簡訊）民眾，如有呼吸道症狀，至急診就醫。另自5/19（週三）起，提供持慢性病連續處方箋病人，可透過APP或掛號網頁預約，於戶外領藥窗口領藥，減少民眾非必要進出醫院頻率，降低感染風險。

北醫附醫

即起至5/28暫停（延遲）非急迫性之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。

亞東醫院

今早院方證實有住院患者加上看護共7人染疫，因此門市降載，非緊急需要請延後看診與檢查；住院病人只出不進，僅收治由急診進入的急重症病患；急診病患住院前均需進行PCR篩檢；對住院病人擴大篩檢。

馬偕醫院

5/18～5/31夜診、復健科門診暫停，暫停（延遲）非急迫性之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健、語言治療。

即日起入院前先插健保卡確認身分，若民眾有相關風險區域活動史，如萬華、和平醫院、板橋等，若有就醫需求，請直接至戶外門診就醫。台北、淡水院區同步實施；自5/17起，除特殊情況外，全院禁止探病；5/18起取消已預約「公費」及「自費」疫苗注射，後續將視疫苗配送情形，再行開放；並優先保留原預約遭取消民眾，請再注意醫院網頁及掛號網頁公告。

▲台北市長柯文哲14日下午召開記者會，表示三總松山院區門診要停兩週。（圖／記者屠惠剛攝）

三總松山院區

因門診有1名護理師確診，因此門診停診2週。

北市聯合醫院

因應國內本土疫情升溫，臺北市與新北市已提昇至三級疫情警戒，為降低社區傳播風險，本院院外門診部及社區心理衞生中心社區心理諮商服務5/17～5/28暫停服務2週。

已預約掛號民眾可自行於本院網路掛號網頁，或來電各門診部櫃檯由工作人員協助後續預約；社區心理諮商服務停診期間，民眾若有緊急心理諮詢需求，可洽詢北市衛生局防疫心理諮詢專線（0979-702035，每日9時至17時）。

長庚醫院（台北林口桃園）

因應防疫政策所需，本院暫停（延遲）非急迫性醫療之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。由於防疫政策所需，無法事先逐一完全通知，敬請病人、民眾配合與諒解。後續可憑預約紀錄來電改期。

三軍總醫院

即起至5/28，暫緩所有非緊急住院病人（檢查、手術等）、美容手術、健康檢查。

台北榮總

即日起全面停止開放探病至6月8日，住院病人之陪病者仍為1名，其他措施均依中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，例外情形如下：

（一）病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。

（二）急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。

（三）其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

輔大醫院

進入醫院請戴醫用口罩，使用乾洗手液消毒，接受量溫，並以健保卡查核TOCC旅遊史；停止開放探病，陪病及陪伴者限一人。經醫護通知有特別需要的不在此限；暫停志工服務；COVID-19疫苗注射特別門診，每天上限150號，請盡量網路預約。



衛生福利部桃園醫院

部桃於16日公告，即日起門診收治預約個案，網路於16日起停止預約兩週、現場掛號病人限制10位。非必要暫停門診檢查檢查及檢驗、門診手術暫停兩週、復健科暫停長期復健、夜診和夜間治療，且所有門診住院病患除化療病患，延後一週收治，如需緊急住院由急診收治。



桃園敏盛醫院

自5月17日起，停止（延後）各項健康檢查（含地下一樓國人健檢、21樓敏盛精準醫學健診中心、22樓敏盛采風醫美中心）、8樓復健治療（及三民院區復健治療）之各項檢查及檢驗等服務。

台北榮民總醫院鳳林分院

針對「鳳榮醫院護理師確診匡列47人隔離」，台北榮民總醫院鳳林分院今表示，一位同仁於14日至台北亞東醫院照顧親人，15日一採陰性，19日二採檢驗報告為陽性，此同仁一直待在台北，未回到花蓮縣鳯林，目前本院未有任何群聚或確診個案問題。不過，因應全國防疫升級，為提供更安全的就醫環境，本院將進行全面消毒，醫院門診暫停至5月27日，鎮上門診（除內科外）一切照常。



高雄仁惠婦幼醫院

高雄仁惠醫院17日晚間傳出1人確診，為醫院行政人員，有萬華地區活動史。經疫調分析，該個案自5/10發病後每日皆有到醫院上班，且足跡涉及醫院多個樓層，研判院內感染風險高，因此高市府立即啟動「醫院清零專案」，進行擴大疫調、採檢、清空、消毒等緊急防疫工作，並責請衛生局將該院住院病患妥善的安置，55位工作人員在完成居家隔離(5/29)後再進行二次採檢，確認無感染風險後再返院，預計該院最快6月上旬恢復正常。