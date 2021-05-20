EASY SHOP、U＆Z全新雙旗艦館　520搶先進駐東森購物祭驚喜回饋

▲EASY SHOP及U&Z二大品牌進駐東森購物ET MALL，5/20起首4日祭出開館慶優惠活動驚喜回饋。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

受到疫情影響，消費者購物模式從店面轉移至電商，國民內衣店EASY SHOP去年果斷採取保守保本策略割捨高租金門市，同時擴大佈局電商網路，加速數位轉型，今年更進一步重啟全新經營策略並整合台灣奧黛莉集團資源，聚焦EASY SHOP及U&Z二大品牌，以「雙品牌旗艦館」全面搶攻線上商機，5/20搶先進駐東森購物ET MALL，並於5/20～5/23推出開館慶活動，讓消費在線搶一波超值優惠。

EASY SHOP自2020年持續不斷透過商品、活動及會員機制，整合全台門市與官方網站，今年繼官方網站完成虛實整合後，全新啟動門市、官方網站與各電商平台EASY SHOP的融合策略，讓原先已進駐在各大電商平台的EASY SHOP改頭換面，以品牌旗艦館之姿與門市、官方網站同步。

▲5/20～5/23東森購物ET MALL的EASY SHOP及U&Z 特別推出開館慶活動。（圖／東森購物提供）

「EASY SHOP旗艦館」搶先進駐東森購物ET MALL，5/20～5/23推出一系列開館慶活動，包括明星機能款內衣任選兩件均一價520元、暢銷精選內褲任選5件520元、法式性感內衣5折、魔塑－側包機能內衣8折等優惠，官方網站/APP及門市同步同慶，全館加碼單筆訂單正品滿3000元現折600，滿額再享指定好禮三重送。首4日天天推出每日一物驚喜價，內衣超值380元、內褲超值99元起，更有東森購物ET MALL專屬好康，下單就抽IN ZERO無重力內衣一套。

此次進駐的還有「U&Z品牌旗艦館」，是台灣奧黛莉集團為網路電商平台獨家打造的全新品牌，以「UNIQUE」獨特的商品設計概念及「ZEAL」充滿熱情的形象，營造出流行、限量、獨特等各式新品主題，也為東森購物ET MALL提供獨家優惠活動，除了下單就抽夏日主打機能內衣一套，U&Z指定款內衣限時199元起、指定小褲29元起，指定款無鋼圈內衣3件999元，指定款開運內衣成套528元起，指定款內褲任選5件520元，全館單筆結帳滿999元再送精選內褲乙件。

▲EASY SHOP、U&Z二大品牌旗艦館推出開館慶超值優惠活動。（圖／東森購物提供）

EASY SHOP雖然持續針對部分高租金門市進行結束，但在通路佈局上，實體門市現階段仍為營運基礎，並陸續推出預約體驗、體驗分享試衣間等，提供消費者更多服務，另外也同步在電商網路擴大佈局，快速建立以網路或社群平台為新的行銷通路與品牌意念傳達的管道，成為一個能通過線上服務、線下體驗、多元銷售的通路網絡，進行深度融合與創新的OMO新零售模式，以因應後疫情下的新消費趨勢。