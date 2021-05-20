　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

EASY SHOP、U＆Z全新雙旗艦館　520搶先進駐東森購物祭驚喜回饋

EASY SHOP進駐東森購物ET MALL（圖／翻攝自東森購物網）

▲EASY SHOP及U&Z二大品牌進駐東森購物ET MALL，5/20起首4日祭出開館慶優惠活動驚喜回饋。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

受到疫情影響，消費者購物模式從店面轉移至電商，國民內衣店EASY SHOP去年果斷採取保守保本策略割捨高租金門市，同時擴大佈局電商網路，加速數位轉型，今年更進一步重啟全新經營策略並整合台灣奧黛莉集團資源，聚焦EASY SHOP及U&Z二大品牌，以「雙品牌旗艦館」全面搶攻線上商機，5/20搶先進駐東森購物ET MALL，並於5/20～5/23推出開館慶活動，讓消費在線搶一波超值優惠。

EASY SHOP自2020年持續不斷透過商品、活動及會員機制，整合全台門市與官方網站，今年繼官方網站完成虛實整合後，全新啟動門市、官方網站與各電商平台EASY SHOP的融合策略，讓原先已進駐在各大電商平台的EASY SHOP改頭換面，以品牌旗艦館之姿與門市、官方網站同步。

EASY SHOP（圖／東森購物提供）

▲5/20～5/23東森購物ET MALL的EASY SHOP及U&Z 特別推出開館慶活動。（圖／東森購物提供）

「EASY SHOP旗艦館」搶先進駐東森購物ET MALL，5/20～5/23推出一系列開館慶活動，包括明星機能款內衣任選兩件均一價520元、暢銷精選內褲任選5件520元、法式性感內衣5折、魔塑－側包機能內衣8折等優惠，官方網站/APP及門市同步同慶，全館加碼單筆訂單正品滿3000元現折600，滿額再享指定好禮三重送。首4日天天推出每日一物驚喜價，內衣超值380元、內褲超值99元起，更有東森購物ET MALL專屬好康，下單就抽IN ZERO無重力內衣一套。

此次進駐的還有「U&Z品牌旗艦館」，是台灣奧黛莉集團為網路電商平台獨家打造的全新品牌，以「UNIQUE」獨特的商品設計概念及「ZEAL」充滿熱情的形象，營造出流行、限量、獨特等各式新品主題，也為東森購物ET MALL提供獨家優惠活動，除了下單就抽夏日主打機能內衣一套，U&Z指定款內衣限時199元起、指定小褲29元起，指定款無鋼圈內衣3件999元，指定款開運內衣成套528元起，指定款內褲任選5件520元，全館單筆結帳滿999元再送精選內褲乙件。

EASY SHOP（圖／東森購物提供）

EASY SHOP（圖／東森購物提供）

▲EASY SHOP、U&Z二大品牌旗艦館推出開館慶超值優惠活動。（圖／東森購物提供）

EASY SHOP雖然持續針對部分高租金門市進行結束，但在通路佈局上，實體門市現階段仍為營運基礎，並陸續推出預約體驗、體驗分享試衣間等，提供消費者更多服務，另外也同步在電商網路擴大佈局，快速建立以網路或社群平台為新的行銷通路與品牌意念傳達的管道，成為一個能通過線上服務、線下體驗、多元銷售的通路網絡，進行深度融合與創新的OMO新零售模式，以因應後疫情下的新消費趨勢。

ET快訊
增2起院內感染！　和平病患看護染疫、三總增醫護確診
快訊／立院決議下週起停會　月底三讀紓困條例
「疫情警示」將發傳播高風險區　匡列時間範圍曝光
新北157例最多！　北市87例「60例與萬華阿公店相關」
快訊／增1例死亡個案　女陳屍家中
快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！新北市爆157例最
快訊／今日本土新增286例　連6天單日破百
快訊／花蓮維持0確診！　鳳榮醫院女護理師2採陰性　
LIVE／傳確診比昨天多　陳時中最新說明
18小時內湧928人報名！柯文哲發出醫護召集令　蔡壁如也登記
彰化公布最新確診足跡　知名肉圓、全聯、市場
快訊／朝陽確診女「與20人夜唱8hrs」　同學多人不適急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

一次看！6大速食店「禁內用、不開放廁所」　部分可用簡訊實聯登記

EASY SHOP、U＆Z全新雙旗艦館　520搶先進駐東森購物祭驚喜回饋

關心老客戶力挺防疫！凱擘大寬頻祭出光纖上網免加價升速30天

【廣編】王道銀行影響力貸款　借錢免手續費再減2%利率

5賣場可用簡訊實聯「5秒通關」！各大「量販超市」防疫新規一次看

限時3天！超商「拿鐵、美式第3杯0元」　不限購買組數、無兌換期限

4大超商「防疫新規」一次看！　部分門市暫時不開了

家樂福、頂好超市即起暫停24小時營業　2量販門市同步取消

孕於海洋與火山的溫柔蓋亞！唇形屋頂勻染濟州島大地母性

摩斯、肯德基「全台內用及廁所暫停開放」！外帶外送、車道服務正常

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

遠距上班學生停課「恐爆返鄉潮」 醫護嘆：風險最高就是交通移動

一次看！6大速食店「禁內用、不開放廁所」　部分可用簡訊實聯登記

EASY SHOP、U＆Z全新雙旗艦館　520搶先進駐東森購物祭驚喜回饋

關心老客戶力挺防疫！凱擘大寬頻祭出光纖上網免加價升速30天

【廣編】王道銀行影響力貸款　借錢免手續費再減2%利率

5賣場可用簡訊實聯「5秒通關」！各大「量販超市」防疫新規一次看

限時3天！超商「拿鐵、美式第3杯0元」　不限購買組數、無兌換期限

4大超商「防疫新規」一次看！　部分門市暫時不開了

家樂福、頂好超市即起暫停24小時營業　2量販門市同步取消

孕於海洋與火山的溫柔蓋亞！唇形屋頂勻染濟州島大地母性

摩斯、肯德基「全台內用及廁所暫停開放」！外帶外送、車道服務正常

簡訊實聯制上線！　莊人祥親自示範：更快掌握民眾曾去哪裡

羅致政轟侯友宜防疫落後　他分析「2原因」：市長選舉快到了要建戰功

大谷失速「球速最慢僅136公里」　賽後透露身體狀況

宜蘭爆增8例！縣府下午3時說明　累計21染疫

臉書《我是新竹人》協尋「1.5萬口罩遺失」　關西鎮長出面喊冤

興達電廠電一出不去＝全台大停電？談備載容量不足與台電矇混

今年就爆1615確診！全台最後淨土「這6塊沒有變」　一張圖看分布

和平增3員工、2患者確診！指揮中心：患者是院內感染

筒香嘉智轉戰道奇首秀扛先發4棒　沒有辜負期待

一次看！6大速食店「禁內用、不開放廁所」　部分可用簡訊實聯登記

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

消費熱門新聞

全聯推PX Pay實聯制　3秒內完成

配合防疫！4大超商「營業時間調整」一次看

家樂福、頂好超市即起取消24小時營業！

超商經典美式、拿鐵買1送1只有1天

最新！各大量販超市防疫新規懶人包

限時3天！超商「咖啡第3杯0元」

日本製拉拉褲限時「買一送一」

4大超商防疫新規一次看

4大速食外帶外送限定買1送1、吃1元蛋塔

注意！這些超商門市暫時不開了

摩斯、肯德基全台暫停內用及廁所

最快今晚上線！3大量販實施簡訊實聯制

全家APP有「實聯制」了！

全家「山形西洋梨霜淇淋」新登場

更多熱門

相關新聞

EASY SHOP無痕內褲140元起

EASY SHOP無痕內褲140元起

想要擁有渾圓的美胸，或是性感的翹臀，買對內衣褲絕對是重點，挑錯尺寸很可能都會讓胸部或是臀部引起擠壓，長時間下來很可能造成胸部或是臀部變型走針，「Her和她」就舉辦線上「EASY SHOP盛大開幕慶」，多款內衣褲可以挑選，一定要來買一波。

東森農場推雲林金鑽鳳梨　王令麟送50%東森幣

東森農場推雲林金鑽鳳梨　王令麟送50%東森幣

歐美最愛香水　東森購物5/18首發

歐美最愛香水　東森購物5/18首發

5/18搶快手價　淨新醫用成人口罩只賣1元

5/18搶快手價　淨新醫用成人口罩只賣1元

吃貨注意！5/17整點開搶5元摩斯紅茶

吃貨注意！5/17整點開搶5元摩斯紅茶

關鍵字：

內衣EASY SHOPU&Z奧黛莉東森購物東森購物網ETmall

讀者迴響

熱門新聞

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

LINE傳貼圖「被迫1+1」　網曝4方法解決

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面