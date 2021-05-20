快訊／全台11醫院淪陷！累計44醫護病患確診「亞東最慘14例」

▲新北板橋亞東醫院爆發院內感染 。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

國內疫情持續延燒，本土案例於兩週內激增，醫護人員成為風險最高族群，截至20日統計，目前共有11間醫院發生院內人員確診，台北市有7間醫院共27例，新北2間目前共15例，高雄1間目前1例，花蓮今早也新增1例，全台共44名，其中以亞東最嚴重。

台北市台大醫院於5月18日工務室員工確診後，匡列36同事採檢，總共10人陽性，隨即展開全院普篩。和平醫院1名B6病房患者、另一病房助理確診，共3名員工、2名住院患者，共5例。

台北血液透析中心於5月13日號確診陽性，快篩揪出3陽性患者，匡列11工作人員、67病患隔離。聯合醫院松德院區於5月16日，1名藥劑科員工確診，傳染院內5月19日，1名看護確診。

台北榮總醫院於5月19日，驗出1名工友確診；台北醫學院附設醫院則有4護理師確診；三總松山分院，1護理師參加進香團後確診，傳染院內1醫師確診，共2例。

新北市亞東醫院於5月14日指標個案到過萬華感染，傳染7病患、2病患家屬、2看護、2護理師，累積14例確診。今日再傳出，汐止國泰醫院，1名急診醫師因為接觸到確診個案，採檢後也確診。

高雄仁惠醫院則是1名醫院行政人員，曾於 5月8日至萬華區活動， 5月10日出現喉嚨痛症狀， 5月17日檢驗結果為陽性。花蓮縣的北榮民總醫院鳳林分院1名護理師確診，44接觸者匡列隔離。





▲亞東醫院今早開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）