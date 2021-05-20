指揮中心誓言打擊假消息　民眾黨嗆：對友好媒體、側翼會裝死嗎？

▲民眾黨19日臉書發文附圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情持續延燒，蔡政府不斷呼籲民眾勿信網路謠言，甚至自今（20）日起由中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥每天上午加開「全國防疫會議」，重點內容包括駁斥假消息。不過，民眾黨則質疑，能明白民進黨政府打擊中國假消息及認知作戰的決心，但對於友好媒體、側翼，以及自家黨員的「一條龍」式抹黑作戰，民進黨政府會不會也用同樣的篇幅來澄清，或是裝死？

民眾黨指出，《自由時報》在19日下午1時52分，署名「本報記者」寫的報導中指出，「自雙北兩市在本月13日宣布『準第三級』以來，疫情並未獲得有效處置，甚至亂象叢生」，「為統籌防疫工作，政府會商後，決定發布全國進入第三級緊戒，以解決指揮體系混亂的問題。」

民眾黨說，這篇未署名、沒有消息來源的報導，隨後也被綠營側翼粉專製作相關梗圖，以及透過綠營意見領袖到處傳播，也就是傳說的「一條龍」模式來運作。

民眾黨表示，他們理解特定媒體為黨喉舌的立場，但事實證明，自從本土疫情爆發以來，台北市長柯文哲明快的決策，絕非媒體所指的「疫情未獲有效處置」、「亂象叢生」。

民眾黨說，在尚未邁入三級階段時，柯文哲宣布「準三級」開設，很快成為其他縣市，甚至綠營縣市首長跟進的作法；後續包括迅速設置快篩站、宣布中小學停課、解決非法移工不願篩檢問題、徵用旅館作為檢疫所、維持醫療量能等，也都是指標性的決策。

民眾黨表示，一直到19日的「徵集退休醫護」，透過給薪及訓練退休醫護加入防疫行列，提高防疫旅館、檢疫所的醫療能力，在問題爆發的當下就能對症下藥，這些決策都是依據專業判斷，卻被媒體惡意解讀，甚至引申為指揮體系「混亂」的原因。

民眾黨強調，國難當前，防疫優先，「我們真的受夠了這種扯後腿的『一條龍』抹黑作戰」，但也想問問指揮中心，特定顏色的假消息，難道就不是假消息嗎？你們敢澄清嗎？